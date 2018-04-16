Сделанные в Волгограде немецкий танк и бронетранспортер отправятся автопробегом до Иркутска

Реконструкторы Волгограда завершили работу над копиями немецкого танка, бронетранспортера и грузовика времен Сталинградской битвы, которые станут участниками автопробега до Иркутска и Свирска, а после снимутся в художественном фильме Солбона Лыкденова.

Необычный автопробег до Иркутска и Свирска с участием реплик немецкой техники времен войны стартует в Волгограде 20 апреля. За двадцать дней им предстоит преодолеть более пяти тысяч километров до съемочной площадки через Саратов, Самару, Уфу, Челябинск, Омск, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

— Главной из задач станет транспортировка реплик немецкой боевой техники с берегов Волги на сибирскую землю, — сообщили V1.ru организаторы автопробега. — Немецкий танк StuG III, бронетранспортёр на колесно-гусеничном ходу Hanomag и грузовой автомобиль Opel исполнят свои роли на съёмочной площадке художественного фильма «321-я Сибирская», премьера которого ожидается в конце 2018 года.

На майские праздники боевые машины сделают большую остановку в Иркутске, где станут частью выставочной экспозиции в честь Дня Победы. После 9 Мая они направятся в Свирск, где продолжаются съемки фильма про Сталинградскую битву.

— В разгар кровопролитной рукопашной схватки младшего политрука Одона от верной гибели спасает его старший брат Золто, который приходит на помощь своему младшему брату. Для окружающих их родство необычно. Старший брат — русский, а младший — бурят-монгол, — говорится в синопсисе к фильму. — Судьба снова разделяет братьев. Раненый Одон со своим отрядом оказывается в разрушенном Сталинграде. Бойцы бьются за каждый квадратный метр города. Немцы не могут понять мотива этих безумных и многоликих защитников. Золто узнает, что его младший брат находится в окружении. Он пытается попасть в осажденный город, чувствуя, что Одону нужна помощь. Разведка докладывает, что братишка жив и ведет ожесточенный бой в районе промышленной зоны. Есть надежда спасти его!

Съёмки художественного фильма «321-я Сибирская», рассказывающего об участии сибиряков в Сталинградской битве, были начаты еще в 2016 году. Тогда съёмочная группа в сотрудничестве с музеем «Сталинградская битва» и реконструкторами Волгограда и Самары снимала эпизоды боев на подступах к городу в Калачевском и Иловлинском районах.