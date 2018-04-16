Госдума попросит правительство организовать показ «Собибора» за рубежом

Госдума собирается обратиться в правительство с просьбой оказать финансовую поддержку кампании по организации просмотра фильма «Собибор» за рубежом.

Депутаты, включая спикера ГД Вячеслава Володина , 10 апреля посмотрели фильм Константина Хабенского , который дебютировал в роли режиссера. Также он играет в кинокартине главную роль. Фильм рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти.

На заседании Совета Думы Вячеслав Володин предложил обратиться в правительство, чтобы кампания по организации просмотров фильма «Собибор» по всему миру получила государственную поддержку. И члены Совета это поддержали, сообщил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы рассчитываем, что правительство, как и Министерство культуры , пойдет навстречу создателям гениального фильма «Собибор», — сказал Слуцкий. — Это потрясающий фильм по силе воздействия на зрителя, по донесению исторической правды".

Создатели фильма ранее поблагодарили Володину за содействие, а сам он отозвался о фильме положительно. «Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо. Чтобы такое больше не повторялось», — сказал он после просмотра.