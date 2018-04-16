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Жители Внуковского посетили киновечер
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Жители Внуковского посетили киновечер 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Жители Внуковского посетили вечер, посвященный творчеству режиссера Ивана Твердовского. Он прошел 14 апреля в Государственном мемориальном музее Булата Окуджавы.
— На мероприятии состоялся показ документального фильма «Корыто, лыжи, велосипед». Гости узнали о жизни пожилых людей в провинции. Изначально название ленты было другим — «Счастливые люди», — так как, несмотря на все трудности, герои не потеряли ощущение радости от жизни. После показа прошло обсуждение этапов творчества режиссера, — рассказали сотрудники Государственного мемориального музея Булата Окуджавы.
Они добавили, что ведущим мероприятия стал писатель Максим Гуреев.
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