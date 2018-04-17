Бондарчук снимет драму о японо-китайской войне

Федор Бондарчук собирается снять фильм о японо-китайской войне (1937-1945), пишет ИА Regnum со ссылкой на заявление режиссера на пленарной сессии 8-го Пекинского международного кинофестиваля

Главными героями картины будут советские пилоты, сражавшиеся на стороне Китая. Пока никаких других деталей сюжета автор не раскрывает, сейчас он ведет переговоры с китайскими коллегами. Соглашение о копродукции может быть заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

Пока у Бондарчука два других проекта в работе: "Притяжение 2" и "Повелитель ветра" о путешественнике Федоре Конюхове

Ранее стало известно, что фильм "Притяжение" Федора Бондарчука поборется за приз мэра столицы "За создание образа Москвы в киноискусстве" на Московском международном кинофестивале.