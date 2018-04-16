Федор Бондарчук планирует создать совместно с Китаем художественный фильм о войне

ПЕКИН, 16 апреля. / ТАСС /. Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук планирует создать совместно с кинематографистами КНР фильм о японо-китайской войне прошлого века (1937-1945). Об этом он заявил в понедельник на пленарной сессии в рамках 8-го Пекинского международного кинофестиваля.

"Во время Второй мировой войны произошло множество драматичных событий. Сейчас мы прорабатываем возможность создания совместного фильма [с китайской стороной], обдумываем сценарий, который бы опирался на факты из нашей общей истории, — отметил он. — Мы рассматриваем сюжет о советских пилотах-добровольцах, которые в конце 30-х годов прошлого столетия вместе с китайскими летчиками сражались против японской армии".

Как рассказал Бондарчук позднее журналистам, он надеется, что в рамках ближайшего Петербургского международного экономического форума будет подписан соответствующий контракт. «Тогда я вам все расскажу [в деталях]», — резюмировал режиссер.

Пекинский международный кинофестиваль — ежегодная серия мероприятий, проводимых с 2011 года в китайской столице при участии мэрии Пекина, государственной China Film Group Corporation, ряда других организаций. За семь лет сумма контрактов, заключаемых в ходе фестиваля, увеличилась многократно, в 2017 году превысив отметку в 17,4 млрд юаней ($2,7 млрд). На этот раз комплексное мероприятие проходит с 15 по 22 апреля, на нем будут представлены 659 кинолент из более 70 стран и регионов мира.