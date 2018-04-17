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Федор Бондарчук возьмется за драму о японо-китайской войне
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Федор Бондарчук возьмется за драму о японо-китайской войне 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Федор Бондарчук собирается снять фильм о японо-китайской войне (1937-1945), пишет ИА Regnum со ссылкой на заявление режиссера на пленарной сессии 8-го Пекинского международного кинофестиваля
Главными героями картины будут советские пилоты, сражавшиеся на стороне Китая. Пока никаких других деталей сюжета автор не раскрывает, сейчас он ведет переговоры с китайскими коллегами. Соглашение о копродукции может быть заключено на Петербургском международном экономическом форуме.
Пока у Бондарчука два других проекта в работе: «Притяжение 2» и «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове.
Ранее стало известно, что фильм «Притяжение» Федора Бондарчука поборется за приз мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве» на Московском международном кинофестивале.
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