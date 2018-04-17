Федор Бондарчук возьмется за драму о японо-китайской войне

Федор Бондарчук собирается снять фильм о японо-китайской войне (1937-1945), пишет ИА Regnum со ссылкой на заявление режиссера на пленарной сессии 8-го Пекинского международного кинофестиваля

Главными героями картины будут советские пилоты, сражавшиеся на стороне Китая. Пока никаких других деталей сюжета автор не раскрывает, сейчас он ведет переговоры с китайскими коллегами. Соглашение о копродукции может быть заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

Пока у Бондарчука два других проекта в работе: «Притяжение 2» и «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове

Ранее стало известно, что фильм «Притяжение» Федора Бондарчука поборется за приз мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве» на Московском международном кинофестивале.