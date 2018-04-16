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«Сталкер»
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«Сталкер» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: фантастика, драма, детектив, приключения
Год: 1979
Страна: СССР
Режиссер: Андрей Тарковский
Сценарий: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Андрей Тарковский
Оператор: Александр Княжинский, Георгий Рерберг, Леонид Калашников
Кто снимался в фильме «Сталкер»: Алиса Фрейндлих, Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Наташа Абрамова, Файме Юрно, Раймо Ренди, Сергей Яковлев, Владимир Заманский Сюжет фильма «Сталкер» Говорят, в некой запретной Зоне, образовавшейся после падения метеорита и последовавшего за ним землетрясения, существует помещение, где сбываются самые заветные желания. Посетить эту магическую комнату стремятся Писатель и Профессор, у каждого из которых свои причины искать ее. Оказавшись на местности, путники нанимают в качестве проводника Сталкера — угрюмого и очень странного человека, который соглашается отвести их в комнату. Интересные факты о фильме «Сталкер»:
Фильм снят по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». Тарковский поручил Аркадию и Борису Стругацким самим написать сценарий по своему произведению. Работа шла сложно. Тарковский, казалось, занимался лишь тем, что выбраковывал куски сценария. Борис Стругацкий вспоминал, что никакое другое произведение не отняло у них с братом столько сил и нервов. Съемки были непростыми для всех, сработаться с Тарковским было в принципе почти невозможно. Так, актер Александр Кайдановский даже подрался с режиссером. А имя оператора Георгия Рерберга не фигурировало в титрах — опять же, из-за конфликта с Тарковским. Фильм снимался три года и за это время трижды целиком переснимался — с тремя разными разными операторами и художниками. Длительное пребывание в экологически неблагополучном районе съемок (в Эстонии) негативно отразилось на здоровье большинства участников съемочного процесса. По роковому совпадению, Кайдановский, Тарковский и его жена, работавшая на съемках художником, умерли от рака легких.
Трейлер фильма «Сталкер»: https://www.youtube.com/watch?v=GM_GOpfEQUw&t=1s
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