«Сталкер»

Жанр: фантастика, драма, детектив, приключения

Год: 1979

Страна: СССР

Фильм снят по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». Тарковский поручил Аркадию и Борису Стругацким самим написать сценарий по своему произведению. Работа шла сложно. Тарковский, казалось, занимался лишь тем, что выбраковывал куски сценария. Борис Стругацкий вспоминал, что никакое другое произведение не отняло у них с братом столько сил и нервов. Съемки были непростыми для всех, сработаться с Тарковским было в принципе почти невозможно. Так, актер Александр Кайдановский даже подрался с режиссером. А имя оператора Георгия Рерберга не фигурировало в титрах — опять же, из-за конфликта с Тарковским. Фильм снимался три года и за это время трижды целиком переснимался — с тремя разными разными операторами и художниками. Длительное пребывание в экологически неблагополучном районе съемок (в Эстонии) негативно отразилось на здоровье большинства участников съемочного процесса. По роковому совпадению, Кайдановский, Тарковский и его жена, работавшая на съемках художником, умерли от рака легких.

Трейлер фильма «Сталкер»: https://www.youtube.com/watch?v=GM_GOpfEQUw&t=1s