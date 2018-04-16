Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя 

1/8 Виктор Сухоруков — старший брат Данилы, киллер по кличке Татарин. Роль стала для актера настоящим прорывом. После фильма сумел разрушить амплуа "отморозка", сыграв Павла I и графа Палена в исторических лентах Мельникова и Хотиненко. Активно снимается по сей день. Фото: Кадр из фильма/globallookpress.com

2/8 Юрий Кузнецов — бомж Гофман, живущий на кладбище. Известность актера упрочила роль "Мухомора" в сериале "Улицы разбитых фонарей". Кузнецов продолжает активно сниматься. В прошлом году ему исполнился 71 год. Фото: Кадр из фильма/globallookpress.com

3/8 Мария Жукова — тусовщица Кэт. Сейчас актриса занимается изданием журнала и организует культурные мероприятия. После замужества взяла фамилию Милютина, воспитывает сына. Роль в "Брате" остается пока самой известной в ее фильмографии. Фото: Кадр из фильма/Facebook

4/8 Светлана Письмиченко — подруга Данилы Света. Специально для фильма актриса научилась водить трамвай. Работает в Театре имени Ленсовета, снимается в кино. Замужем, двое детей. Фото: Кадр из фильма/Facebook

5/8 Андрей Федорцов — режиссер Степан, заложник Данилы. Всенародную любовь актеру принесла роль Васи Рогова в сериале "Убойная сила". В 2010 году получил звание заслуженного артиста РФ. Фото: Кадр из фильма/РИА Новости

6/8 Сергей Мурзин — бандит Круглый, антагонист фильма. Поставил серию спектаклей «Диалоги о любви». Кроме того, работает как эстрадный артист оригинального жанра (огненное шоу, восточные единоборства). Является руководителем «Актёрской Мастерской Сергея Мурзина». В 2014 году появился в небольшой роли в фильме Звягинцева «Левиафан». Фото: Кадр из фильма/Facebook

7/8 Дарья Юргенс — проститутка Мерилин в фильме "Брат-2". Сейчас известна в основном по роли Багиры в сериале "Морские дьяволы". Играет на сцене Молодежного театра на Фонтанке. Фото: Кадр из фильма/Facebook