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Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя
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Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя 

Рамблер 3 часа назад
Фильмы про Данилу Багрова сразу же после выхода получили статус главных картин девяностых.
1/8  Виктор Сухоруков — старший брат Данилы, киллер по кличке Татарин. Роль стала для актера настоящим прорывом. После фильма сумел разрушить амплуа "отморозка", сыграв Павла I и графа Палена в исторических лентах Мельникова и Хотиненко. Активно снимается по сей день.
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2/8  Юрий Кузнецов — бомж Гофман, живущий на кладбище. Известность актера упрочила роль "Мухомора" в сериале "Улицы разбитых фонарей". Кузнецов продолжает активно сниматься. В прошлом году ему исполнился 71 год.
Фото:
3/8  Мария Жукова — тусовщица Кэт. Сейчас актриса занимается изданием журнала и организует культурные мероприятия. После замужества взяла фамилию Милютина, воспитывает сына. Роль в "Брате" остается пока самой известной в ее фильмографии.
Фото:
4/8  Светлана Письмиченко — подруга Данилы Света. Специально для фильма актриса научилась водить трамвай. Работает в Театре имени Ленсовета, снимается в кино. Замужем, двое детей.
Фото:
5/8  Андрей Федорцов — режиссер Степан, заложник Данилы. Всенародную любовь актеру принесла роль Васи Рогова в сериале "Убойная сила". В 2010 году получил звание заслуженного артиста РФ.
Фото:
6/8  Сергей Мурзин — бандит Круглый, антагонист фильма. Поставил серию спектаклей «Диалоги о любви». Кроме того, работает как эстрадный артист оригинального жанра (огненное шоу, восточные единоборства). Является руководителем «Актёрской Мастерской Сергея Мурзина». В 2014 году появился в небольшой роли в фильме Звягинцева «Левиафан».
Фото:
7/8  Дарья Юргенс — проститутка Мерилин в фильме "Брат-2". Сейчас известна в основном по роли Багиры в сериале "Морские дьяволы". Играет на сцене Молодежного театра на Фонтанке.
Фото:
8/8  Сергей Маковецкий — банкир Белкин, антагонист второго "Брата". Является одним из самых прославленных актеров своего поколения, много и плодотворно работает в театре и кино. Обладатель нескольких кинонаград.
Фото:
Кинодилогия "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова почти сразу же после выхода получила статус главной картины девяностых, наиболее точно передавшей атмосферу тех непростых лет. Фильмы стали неофициальной энциклопедией русского рока и подарили поколению его главного героя — Данилу Багрова, который вершит справедливость так, как он ее понимает.
Фильмы разошлись на цитаты, Алексей Балабанов закрепил за собой титул главного мастера русского криминального триллера, а Сергей Бодров навсегда остался последним героем уходящего XX века на постсоветском пространстве.
Некоторые актеры (Сергей Бодров, Андрей Краско, Алексей Полуян) как и сам режиссер, уже ушли от нас. Судьба остальных артистов — в нашей галерее.
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