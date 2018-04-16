Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя 

Кинодилогия "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова почти сразу же после выхода получила статус главной картины девяностых, наиболее точно передавшей атмосферу тех непростых лет. Фильмы стали неофициальной энциклопедией русского рока и подарили поколению его главного героя — Данилу Багрова, который вершит справедливость так, как он ее понимает.
Фильмы разошлись на цитаты, Алексей Балабанов закрепил за собой титул главного мастера русского криминального триллера, а Сергей Бодров навсегда остался последним героем уходящего XX века на постсоветском пространстве.
Некоторые актеры (Сергей Бодров, Андрей Краско, Алексей Полуян) как и сам режиссер, уже ушли от нас. Судьба остальных артистов — в нашей галерее.