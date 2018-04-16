Чарли Чаплин: Как нищий подросток стал легендой кино

Гений немого кино, автор знаменитого высказывания «Жизнь покажется трагедией, если снимать ее крупным планом, но с общего плана это, конечно, комедия», родился 129 лет назад, 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье артистов мюзик-холла.

Родители Чарли очень любили свою профессию и старались привить свое трепетное отношение к искусству и маленькому сыну. Уже в 5 лет он впервые вышел на сцену, чтобы заменить мать, у которой начались проблемы с голосом. Уже тогда Чарли ждал фурор, однако головокружительной карьере помешали семейные проблемы. Сначала запил и умер в госпитале отец, затем тяжело заболела мать. Чарли и его брат Сидни оказались в школе для сирот и были вынуждены сами зарабатывать на жизнь. Будущий актер работал продавцом газет, помощником врача, в типографии, но никогда не расставался с мечтой о сцене. В 1898 году поступил в детскую танцевальную группу «Восемь ланкаширских парней», а уже в 1903 году он получил постоянную работу в театре и роль посыльного Билли в пьесе «Шерлок Холмс». Чарли тогда было 14, но он практически не умел читать, так как из-за работы редко посещал школу. Однако с помощью брата он выучил и эту роль, и несколько последующих.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/First National

Позже он решил научиться играть на скрипке и тратил на это все свободное время. Судьба оценила старания Чаплина , и в 18 лет он получил место актера в театральном предприятии Фреда Карно, которое поставляло готовые скетчи и пантомимы для целого ряда мюзик-холлов. Практически сразу он стал одним из ключевых актеров в ряде постановок, которые впоследствии перенес на киноэкран.

Именно с труппой Карно Чаплин впервые оказался в США — приехал на гастроли и влюбился в страну с первого взгляда, и во второй свой приезд в Америку, в 1912 году, решил остаться там навсегда. Ему повезло практически сразу — игру Чарли заметил кинопродюсер Мак Сеннет, и он пригласил его в свою студию «Кистоун». Работа в кино далась актеру не сразу — Сеннет хотел отчислить его из труппы уже после первого фильма, однако все же дал ему второй шанс, и Чаплин его не упустил. Картины с ним вскоре стали популярными, Чарли стал главной звездой киностудии. Тогда впервые он нащупал свой легендарный образ Маленького бродяги — его экранный персонаж Чез из жулика и ловеласа постепенно становился все более человечным, добрым и романтичным.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Charles Chaplin Productions

Бродяга впервые появился в комедии «Детские автомобильные гонки», премьера которой состоялась 7 февраля 1914 года, а в «Необыкновенно затруднительном положении Мэйбл», который вышел вскоре, он впервые придумал легендарный костюм для своего персонажа. Как вспоминал позже сам Чаплин, он не знал, как ему гримироваться, но хотел выглядеть максимально противоречиво и надел широкие штаны, гигантские башмаки, котелок, наклеил себе тоненькие усики, чтобы не выглядеть слишком молодо, а в руки взял трость, как полагается джентльмену. Так и появился знакомый всем и образ героя, все время попадающего в нелепые ситуации.

Однако в амплуа актера ему вскоре стало тесно, и он стал просить Сеннета дать ему возможность самому ставить фильмы. Однако не встретив понимания, вскоре из студии ушел, и практически сразу снял свой первый фильм «Застигнутый дождем» (1914), выступив одновременно актером, сценаристом и режиссером. Чаплин начал работать в студии Essanay Film, потом — в Mutual Film, а затем — в First National Pictures. Заработки его все это время стремительно росли, и в First National Pictures он подписал контракт на 1 миллион долларов, став на тот момент самым дорогим актером в истории. Но амбиции Чарли были масштабнее, он хотел стать творчески самостоятельным, и в 1919 году основал вместе с Мэри Пикфорд , Дугласом Фэрбэнксом и Дэвидом У. Гриффитом студию «United Artists», где и проработал до своего отъезда из Америки в начале 50-х.

С этого момента он снимает только полнометражки: психологическую драму «Парижанка» (1923), высоко оцененную критиками, знаменитые картины «Малыш» (1921), «Золотая лихорадка» (1925), «Цирк» (1928) и другие. Чаплин становится звездой мирового масштаба — в путешествиях его встречают толпы поклонников, современники считают самым знаменитым человеком в истории. Ничего не изменилось и после того, как в 1927 году звуковое кино обрело голос — Чарли продолжал снимать немое кино и оставаться легендой. Только в 1940 году он впервые снял полностью звуковой фильм — антигитлеровскую сатирическую комедию «Великий диктатор», где сам исполнил главную роль. Там же он в последний раз появился в образе Бродяги.

Global Look Press/Scherl

Уже тогда власти вовсю притесняли Чаплина. Во времена маккартизма его обвиняли в пристрастии к коммунизму, раздували скандалы из его личной жизни, несколько раз пытались выдворить из страны, и в 1952 году им это удалось — Чарльз отправился на премьеру своего фильма «Огни рампы» (1952) и просто не смог вернуться обратно. Тогда он заявил:

«В Америке мне больше нечего делать. Я туда не вернусь, даже если президентом станет Иисус Христос ».

Чаплин был вынужден поселиться в Швейцарии. Здесь он пишет музыку к своим немым фильмам, озвучивает фильм «Золотая лихорадка», пишет и издает мемуары.