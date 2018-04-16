Шахназаров: при Минкультуры необходимо создать единый центр кинематографии

"Было бы хорошо создать в рамках Минкультуры единый центр кинематографии, который занимался бы всеми проблемами кино, начиная с финансирования", — сказал Шахназаров в понедельник на итоговой коллегии Минкультуры. Он добавил, что уже неоднократно выступал с этой идеей, но пока поддержки не получил.

Среди главных проблем кино Шахназаров назвал слишком малое число выпускаемых фильмов. «Мы очень мало фильмов делаем, всего 70-80 фильмов в год, для России это мало, — отметил Шахназаров. — Мы должны делать 250-300 картин». Для примера режиссер привел Китай, где производят около 700 фильмов в год.

Также, продолжил он, России будет непросто и «без серьезного участия в мировом процессе». Он пояснил, что сейчас отечественные кинематографисты появляются лишь «фрагментарно на фестивалях».

Кроме того, считает Шахназаров, «кино не может находиться на госдотации». Размышляя о нынешних взаимоотношениях художника и власти, режиссер отметил, что «идеального ничего не бывает». Он добавил, что сам он «цензуре не подвергался ни разу в современной России». «Я не знаю таких примеров, по крайней мере в кино, — продолжил он. — А в советское время такое было». При этом он считает, что не бывает такого, чтобы «государство давало деньги и ничего не хотело взамен».

Кассовые сборы

"Современное российское кино соответствует мировым технологиям, — сказал Шахназаров. — Кино собирает залы и зрителей. Но меня начинает пугать, что мы постоянно говорим о бокс-офисе. Мы знаем примеры великих российских картин, которые не собирали залы, тот же " Андрей Рублев ". При оценках кино это не самое правильное. Но крен, который есть сегодня, он оправдан".

В целом, продолжил Шахназаров, он замечает, «какой необыкновенный интерес [появился] к русской культуре». По его словам, «попасть на выставку — это проблема, в театр — это проблема, кино — стало частью жизни сходить в кино, не только у молодых». В этом, считает режиссер, «есть огромная заслуга Минкультуры».