Премьера фильма «Мстители: война бесконечности» пройдет 3 мая

26 апреля на российские экраны выходит отечественный фильм «Танки», а «Война бесконечности» может серьезно подпортить прокат этой картине, поэтому фильм о супергероях перенесли на 3 мая.

Полный сюжет держится в строжайшем секрете, даже не все актеры видели сценарий целиком, чтобы не допустить утечки информации. Том Холланд , исполняющий роль Человека-паука, рассказал журналистам, что очень боится проболтаться, поэтому на большинстве пресс-конференций помалкивает, давая возможность рассказывать о фильме более опытным актерам.

Бенедикт Камбербэтч , играющий Доктора Стрэнджа, заявил, что у его персонажа в этой серии «прекрасная роль», хотя в трейлере мы видим, как ого протыкают огромными иглами. В соло-фильме о становлении великого мага мы увидели возможности мультивселенной. Так что можно себе представить, что в «Войне бесконечности» будет настоящий хаос.

Марк Руффало (Халк) рассказал в одном из интервью, что этот фильм отличается от многих других современных тем, что большинство декораций настоящие, а не пририсованные к зеленому экрану. Судя по трейлеру, в борьбе со вселенским злом объединятся герои всех предыдущих фильмов и их силы — магия, технологии, необычные существа. Танос решает уничтожить практически все в нашем мире с помощью магической перчатки и камней бесконечности, поэтому супергероям придется непросто. Фанаты комиксов уверены, что кто-то из полюбившихся нам персонажей погибнет, но точно пока неизвестно ничего, кроме того, что фильм получился поистине эпическим.