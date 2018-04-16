Дом кино покажет фильм о зарождении русского балета

На широкий экран выходит документальный кинопроект Светланы Астрецовой «Класс», приуроченный к Году балета в России, 280-летию Академии русского балета им. А. Я. Вагановой и 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

Фильм «Класс» — это история старейшего балетного учебного заведения в России: его прошлого и настоящего. Картина задумана, как путешествие по классам Академии русского балета имени Вагановой, где проходит жизнь педагогов и их учеников, откуда молодые таланты выходят на большую сцену. Сегодняшняя реальность переплетается с фрагментами истории училища с момента его основания и судьбами лучших педагогов и воспитанников. Главными звездами фильма стали ректор Академии имени Вагановой, народный артист России Николая Цискаридзе и народная артистка России Жанна Аюпова . Мемуары Агриппины Вагановой звучат в исполнении народной артистки СССР Аллы Демидовой

Автор и режиссер проекта Светлана Астрецова уже успела зарекомендовать себя как в сфере медийного и кинобизнеса, так и на литературном поприще. Астрецова сотрудничает с телеканалом «Культура» и киноконцерном «Мосфильм» и имеет внушительный список наград.

Предпремьерный показ фильма пройдет в рамках «Российских программ» 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 24 апреля в 19.30 в Малом зале столичного Дома кино. Вход на мероприятие свободный. Официальная премьера фильма состоится 23 мая 2018 года в кинотеатре «Иллюзион».

Ведущий вечера — киновед, теле— и радиоведущий Давид Шнейдеров Перед началом показа музыкальный подарок для гостей представит лауреат международных музыкальных конкурсов, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.