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Дом кино покажет фильм о зарождении русского балета
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Дом кино покажет фильм о зарождении русского балета 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
На широкий экран выходит документальный кинопроект Светланы Астрецовой «Класс», приуроченный к Году балета в России, 280-летию Академии русского балета им. А. Я. Вагановой и 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
Фильм «Класс» — это история старейшего балетного учебного заведения в России: его прошлого и настоящего. Картина задумана, как путешествие по классам Академии русского балета имени Вагановой, где проходит жизнь педагогов и их учеников, откуда молодые таланты выходят на большую сцену. Сегодняшняя реальность переплетается с фрагментами истории училища с момента его основания и судьбами лучших педагогов и воспитанников. Главными звездами фильма стали ректор Академии имени Вагановой, народный артист России Николая Цискаридзе и народная артистка России Жанна Аюпова. Мемуары Агриппины Вагановой звучат в исполнении народной артистки СССР Аллы Демидовой.
Фильм снят кинокомпанией «Вишневый сад» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.
Автор и режиссер проекта Светлана Астрецова уже успела зарекомендовать себя как в сфере медийного и кинобизнеса, так и на литературном поприще. Астрецова сотрудничает с телеканалом «Культура» и киноконцерном «Мосфильм» и имеет внушительный список наград.
Предпремьерный показ фильма пройдет в рамках «Российских программ» 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 24 апреля в 19.30 в Малом зале столичного Дома кино. Вход на мероприятие свободный. Официальная премьера фильма состоится 23 мая 2018 года в кинотеатре «Иллюзион».
Ведущий вечера — киновед, теле— и радиоведущий Давид Шнейдеров Перед началом показа музыкальный подарок для гостей представит лауреат международных музыкальных конкурсов, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
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