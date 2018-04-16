Фильм «Лиловый шар» показали в кинотеатре «Вымпел»

Бесплатный показ художественного фильма «Лиловый шар», снятого по мотивам одноименной повести Кира Булычева «Приключения Алисы», состоялся 11 апреля в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна. Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.

— Зрителям представили историю, случившуюся в XXI веке. Экипаж космического корабля обнаруживает в заброшенной инопланетной станции данные о доставленном на Землю много тысяч лет назад лиловом шаре, в котором находится вирус вражды, который может привести к гибели людей. Главная героиня фильма Алиса отправляется в путешествие, чтобы найти и обезвредить лиловый шар, — рассказала о картине Шугрина.

Напомним, кинотеатр «Вымпел» находится по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. (вт)