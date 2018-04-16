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Эмма Уотсон воссоединилась со своими «одноклассниками» из Хогвартса
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Эмма Уотсон воссоединилась со своими «одноклассниками» из Хогвартса 

Журнал ОК! 2 часа назад
Эмма Уотсон провела вечер в компании своих коллег, которые сыграли ее одноклассников в серии фильмов о Гарри Поттере. Среди них были Мэттью Льюис и Том Фелтон. Актеры поделились своместной фотографией, которая заставила поклонников фильма погрузиться в ностальгию.
Напомним, что актеры прославились еще в юном возрасте, сыграв в нескольких фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Эмма сыграла подругу главного героя Гермиону, а Том и Мэттью — их одноклассников Драко Малфоя и Невилла Долгопупса.
«Школьные товариши #выпускХогвартса», — подписал фотографию Том Фелтон.
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