Эмма Уотсон воссоединилась со своими «одноклассниками» из Хогвартса

Напомним, что актеры прославились еще в юном возрасте, сыграв в нескольких фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Эмма сыграла подругу главного героя Гермиону, а Том и Мэттью — их одноклассников Драко Малфоя и Невилла Долгопупса.

«Школьные товариши #выпускХогвартса», — подписал фотографию Том Фелтон.