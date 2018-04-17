Ностальгия: Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по «Гарри

Меньше чем за сутки совместная фотография актеров в Instagram собрала больше 1 млн просмотров.

«Одноклассники», — пошутил Том Фелтон в комментарии под постом, который вмиг стал самым популярным в сети.

Поклонники отметили, что звезды практически не изменились. Правда, отметили, что на фотографии явно не хватает Гарри Поттера — Дэниела Рэдклиффа

Кстати, у всех актеров саги карьера сложилась как нельзя лучше. Эмма Уотсон, к примеру, уже успела сняться в таких успешных проектах, как «Хорошо быть тихоней», «Сфера», «Красавица и Чудовище»… Повезло ей и в личной жизни. Недавно стало известно, что девушка встречается с актером и музыкантом Кордом Оверстри.

Том Фелтон тоже не ушел в тень и нашел себя в многосерийных фильмах. Сначала он снимался в сериале «Флеш», а потом в «Стрэттон: Первое задание».

Тем временем Мэттью Льюис снялся в полюбившемся многим фильме «До встречи с тобой».

Что касается главного актера «Гарри Поттера» Дэниела Рэдклиффа, то его популярность также продолжает расти. Каждый год он радует фанатов новыми работами. А в прошлом году с ним вышел триллер «Джунгли».

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