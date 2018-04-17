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Ностальгия: Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по «Гарри
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Ностальгия: Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по «Гарри 

WDay.ru 29 минут назад
Фото: WDay.ru
Меньше чем за сутки совместная фотография актеров в Instagram собрала больше 1 млн просмотров.
30-летний Том Фелтон, прославившийся ролью Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, порадовал своих поклонников! Актер выложил снимок со своими коллегами Эммой Уотсон, сыгравшей в картине Гермиону, и Мэттью Льюисом, которого мы помним как Невилла Долгопупса. И тем самым дал понять, что и спустя восемь лет после премьеры последней части саги они по-прежнему дружны.
«Одноклассники», — пошутил Том Фелтон в комментарии под постом, который вмиг стал самым популярным в сети.
Поклонники отметили, что звезды практически не изменились. Правда, отметили, что на фотографии явно не хватает Гарри Поттера — Дэниела Рэдклиффа.
Кстати, у всех актеров саги карьера сложилась как нельзя лучше. Эмма Уотсон, к примеру, уже успела сняться в таких успешных проектах, как «Хорошо быть тихоней», «Сфера», «Красавица и Чудовище»… Повезло ей и в личной жизни. Недавно стало известно, что девушка встречается с актером и музыкантом Кордом Оверстри.
Том Фелтон тоже не ушел в тень и нашел себя в многосерийных фильмах. Сначала он снимался в сериале «Флеш», а потом в «Стрэттон: Первое задание».
Тем временем Мэттью Льюис снялся в полюбившемся многим фильме «До встречи с тобой».
Что касается главного актера «Гарри Поттера» Дэниела Рэдклиффа, то его популярность также продолжает расти. Каждый год он радует фанатов новыми работами. А в прошлом году с ним вышел триллер «Джунгли».
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