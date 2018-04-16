Ещё
Скончался актер Андрей Невраев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скончался актер Андрей Невраев 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Похороны актера Андрея Невраева, скончавшегося 14 апреля, состоятся во вторник, 17 апреля, в 12 часов в Николо-Архангельском крематории.
Андрей Рэмович родился 21 декабря 1949 года в Свердловске. В 1970 году окончил Свердловское театральное училище. Будучи студентом, был занят в спектаклях Свердловского ТЮЗа. Затем, по распределению поехал в Омский театр юного зрителя. В 1974 году был приглашен в труппу Новосибирского ТЮЗа, где проработал шесть лет. В 1980 году перешел в Новосибирский областной драматический театр (сегодня театр «Старый дом»). Переехав в Москву в 1990 году, работал в Московском театре им. М. Н. Ермоловой, театре п/р А. Джигарханяна, а также принимал участие в различных театральных проектах. Невраев исполнял роли в фильмах и сериалах «Бедная Саша», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Каменская-3», «Москва. Центральный округ», «Красная площадь», «Штрафбат», «Гибель Империи», «Царь», «Закрытая школа», «София» и других».
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Радость и позор». Кинокритик о фильме Серебренникова о Цое в Каннах Умер чешский режиссёр Милош Форман Барабанов: Надеюсь, фильм Серебренникова взяли в Канны не из-за политики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Назван новый Джеймс Бонд21
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
10 комедий, которые способны улучшить понедельник1
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение