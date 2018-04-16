«Дубль дв@» прирос польским кинофестивалем

Польскоязычная страница Dubldwa в сети Facebook существует уже второй год, а мероприятия, сопровождающие этот удивительный кинофестиваль, теперь проводятся не только в Варшаве, но и в других городах страны.

Ленты из России — нечастые гости в польском кинопрокате. По оценкам экспертов, ежегодно здесь закупают не более десяти новых полнометражных российских картин, и, как правило, это самые известные фильмы, уже получившие высокую оценку публики на зарубежных кинофестивалях. Менее известные, но достойные картины польские зрители могли бы и не увидеть, если бы не энтузиасты, такие, как Светлана Агошкова — учредитель и совладелец туристической компании, и Патриция Спытек — педагог института специализированной и межкультурной коммуникации Варшавского университета. Светлана вместе с переводчиком Мариной Болевской организовала экспериментальную площадку для разных проектов, направленных на поддержание культурных связей Польши и России. «Дубль дв@» для этих целей подходит идеально: фильмы из России в хорошем качестве и с английскими субтитрами можно смотреть в любой точке земного шара, достаточно иметь выход в Интернет. Патриция искала свежие идеи для студентов, которым наскучили конкурсы чтецов и пение русских песен. «Когда я прочитала список названий фильмов, которые будут показаны в рамках фестиваля, у меня не осталось сомнений, что „Дубль дв@“ — это то, что мне нужно. Наше мероприятие адресовано прежде всего молодым людям — студентам, которые хорошо знают русский язык и хотят расширять свой кругозор в области культуры, ориентируются в кино и являются разборчивыми зрителями», — рассказала «РГ» Патриция.

Светлана уверена, что «Дубль дв@» — уникальная площадка для знакомства польских зрителей с российским кино. «Я собрала небольшую статистику. Есть фестиваль российского кино „Спутник над Польшей“, который проходит осенью. Российское кино и сериалы показывают по польскому телевидению, и мне было очень приятно, что, например, фильм „Тряпичный союз“ режиссера Михаила Местецкого был куплен польским каналом. Но все-таки мы увидели его в первый раз именно на фестивале „Дубль дв@“, — пояснила она в беседе с корреспондентом „РГ“. По ее словам, любой классический фестиваль в Польше и показ фильма на нем — это один-два зала, то есть один или два показа, и зрителей, соответственно, не более 500 при лучшем раскладе. А в России сейчас снимается намного больше качественных фильмов, чем может показать один фестиваль. „Мне также импонирует демократичность и открытость фестиваля „Дубль дв@“, возможность высказать свою точку зрения“, — делится с „РГ“ Светлана.

Свои точки зрения читатели польской версии „Дубль дв@“ высказывают в рамках общего конкурса рецензий, но для них организаторами Dubldwa предусмотрен отдельный приз. „Идея придумать отдельный дополнительный приз за рецензии из Польши — это такой маркетинговый ход, чтобы привлечь как можно больше участников к конкурсу рецензий. Мы очень серьезно подошли к выбору наград. Это книги о России или на русском языке, а их не часто можно купить в Польше. Они продаются только в книжных магазинах, в которых есть отделы иностранной литературы, как и книги на польском языке в России. В этом году мы решили пойти дальше. Мы пригласили на виртуальное открытие фестиваля известного историка Херонима Гралю. Он рассказал о том, как в историческом кино показаны стереотипы поляков о россиянах и россиян о поляках. А ближе к концу киносмотра будет встреча с польским режиссером и продюсером фильмов Анджеем Титковым . Кроме того, когда нам захотелось чего-то необычного и свежего, родилась идея провести тематическую прогулку по варшавским улицам: „Как изображали улицы Варшавы в российском кино“, — перечисляет Светлана. „И, безусловно, в этом году мы смотрим фильмы не только в Варшаве, фестиваль разрастается. К нам присоединяются партнеры из других городов: Кракова, Лодзи, Ольштына, Жешува“, — подчеркивает она. В этом году польский конкурс рецензий поддержал своими призами из России фонд „Российско-польский центр диалога и согласия“. Патриция и ее студенты тоже не намерены останавливаться на достигнутом. „Я надеюсь, в следующие годы фестиваль еще больше разрастется. Моя мечта: чтобы студенты, у которых я преподаю, в рамках университетских занятий готовили субтитры к фильмам, принимающим участие в фестивале. Это поможет расширить круг зрителей, ведь тогда доступ к российскому кино будет и у тех, кто не владеет русским. Тогда английские надписи можно было бы заменить польскими. Ну а для полного счастья нам осталось договориться о сотрудничестве с кинотеатрами, которые согласились бы в рамках фестиваля демонстрировать фильмы за какую-то символическую плату“, — делится она.

Зрители о фильмах

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spytek Patrycja: Превратности судьбы заставляют наших близких, которые должны быть поддержкой и опорой, причинять нам боль. Граница между счастьем и адом тонка, ты и не заметишь, как ее пересечешь. Такие семейные раны заживают очень долго. На экране, похоже, образцовая семья: мать — учительница музыки, отец — успешный предприниматель, двое детей, любящая бабушка. Все выглядит мило, пока мы не переступим порог дома. Фильм держит в напряжении, вызывает слезы, грусть, сострадание. Как остановить эту лавину ненависти, как защитить близких от страданий? Режиссер пытается ответить на эти и другие вопросы. Картину должен видеть каждый молодой человек, который мечтает о семье.