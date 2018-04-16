Автор «Игры престолов» воскресит одного из героев сериала

По словам автора книг, роль персонажа очень важна для вселенной и решение убрать Бессердечную из сценария было первым серьезным отступлением от сюжета его книг.

Мартин также отметил, что сделает все возможное, чтобы персонаж все-таки появился в шоу. Сам же писатель сейчас занят работой над двухтомной энциклопедией «Огонь и кровь».