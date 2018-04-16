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Автор «Игры престолов» воскресит одного из героев сериала
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Автор «Игры престолов» воскресит одного из героев сериала 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Автор серии романов «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала «Игра престолов», Джордж Р. Р. Мартин недоволен тем, что создатели телешоу Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс не добавили в сценарий воскресшую Кейтлин Старк под прозвищем Бессердечная, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Life.
По словам автора книг, роль персонажа очень важна для вселенной и решение убрать Бессердечную из сценария было первым серьезным отступлением от сюжета его книг.
Мартин также отметил, что сделает все возможное, чтобы персонаж все-таки появился в шоу. Сам же писатель сейчас занят работой над двухтомной энциклопедией «Огонь и кровь».
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