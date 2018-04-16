Жанр: приключения, фантастика, семейный
Год: 1993
Страна: США Режиссер: Стивен Спилберг
Сценарий: Майкл Крайтон, Дэвид Кепп
Оператор: Дин Канди
Кто снимался в фильме «Парк Юрского периода»: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо, Джозеф Маццелло, Ариана Ричардс, Уэйн Найт, Боб Пек, Мартин Ферреро, Сэмюэл Л. Джексон Сюжет фильма «Парк Юрского периода» Эксцентричному миллионеру, увлеченному палеонтологией, удается вернуть к жизни динозавров, вымерших многие столетия тому назад. На одном из островов он решает создать Парк Юрского периода с настоящими динозаврами, и приглашает на экскурсию по острову нескольких ученых вместе с детьми за несколько дней до открытия своего аттракциона. Во время сильного ливня выходит из строя система безопасности, и на свободе оказываются самые опасные хищники, которых знала наша планета за свою историю. Ученым, долгие годы занимавшимся изучением динозавров в теории, приходится в срочном порядке перейти к практике. Интересные факты о фильме «Парк Юрского периода»:
Фильм стал первым в истории кино, заработавшим в прокате более миллиарда долларов. До выхода «Титаника» картина считалась самым кассовым фильмом всех времен. Бюджет картины составлял 63 млн долларов. Стивен Спилберг не только уложился в эту сумму, но даже окончил съемки на 12 дней раньше, чем планировалось. Борьба за приобретение прав на экранизацию романа Майкла Крайтона разгорелась еще до того как книга увидела свет. Писатель оказался не лыком шит и потребовал полтора миллиона долларов в качестве гонорара, а также процент от будущих кассовых сборов. В мае 1990 года права достались Universal Pictures и Стивену Спилбергу. Стивен Спилберг был настолько уверен в успехе своего фильма, что весь период пост-продакшн (монтаж, озвучание и пр.) поручил своему другу, коллеге и соратнику Роберту Земекису, а сам вплотную занялся своим следующий проектом — фильмом «Список Шиндлера». Специалист по звуку Гари Ридстром соединял множество естественных звуков реальных животных, чтобы воссоздать крики динозавров. Рев тираннозавра состоял из криков слонёнка, тигра и аллигатора, также им использовались звуки выдыхания воздуха китом и крики спаривающихся черепах.
Трейлер фильма «Парк Юрского периода»: https://www.youtube.com/watch?v=ebkrscLmnCw Кадры из фильма «Парк Юрского периода»:
Кадр из фильма «Парк Юрского периода»
Кадр из фильма «Парк Юрского периода»
Кадр из фильма «Парк Юрского периода»
Кадр из фильма «Парк Юрского периода»
Кадр из фильма «Парк Юрского периода»
Кадр из фильма «Парк Юрского периода»