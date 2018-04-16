Предысторию Таноса из MCU расскажут через полгода после выхода «Войны бесконечности» — в книге

Судя по всему, она будет отличаться от комиксового «канона».

Книга под названием «Танос: Поглощённый Титан» (Thanos: Titan Consumed) расскажет о том, как главный злодей грядущих фильмов Marvel стал одним из самых могущественных существ во Вселенной.

Согласно официальному синопсису, читатели узнают, как персонаж стал «достойным силы» Камней Бесконечности, что произошло на его родной планете Титан и почему он был изгнан с неё.

Кроме того, в описании прямо говорится о том, что супергероям не удастся одержать над ним верх.

Танос намерен уберечь галактику от той же судьбы, что постигла его родной мир… Неважно, скольким миллиардам придётся погибнуть.

Узнайте предысторию величайшего противника, с которым когда-либо сталкивались Мстители, Стражи Галактики, Доктор Стрэндж и Чёрная пантера. Того, остановить которого не сможет даже команда удивительных людей, сплотившаяся для битв, непосильных никому другому…

Трепещите. Убегайте. Судьба всё равно вас настигнет. Танос здесь.

Книга выйдет в ноябре, а написал её автор подростковых романов Барри Лига («Я охочусь на убийц»).

Обложка книги

По словам писателя, его целью было даже не заставить читателей сопереживать Таносу, а объяснить его мотивы и поступки.

Многим даже в голову не придёт идея о том, чтобы уничтожить половину вселенной. А Таносу пришла. И потом он решил пойти дальше. И ещё дальше. Почему? Как?

Я хотел, чтобы эти логические шаги сложились воедино.

писатель

Лига отказался говорить, насколько биография злодея в его книге будет отличаться от той, что была в оригинальных комиксах.

По его словам, в некоторых местах Marvel позволяли ему свободу действий, а где-то, наоборот, не позволяли ему отступать от «канона» киновселенной.

Выйдет ли книга в России, на данный момент неизвестно.

Ранее режиссёры «Войны бесконечности» объявили, что Проксиму Миднайт, одну из приёмных дочерей Таноса, в фильме сыграет Кэрри Кун, известная по сериалам «Фарго» и «Оставленные».

Блокбастер от Marvel Studios выйдет в российский прокат 3 мая.

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