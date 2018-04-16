Жанр: драма, приключения, история
Год: 1959
Страна: США Режиссер: Уильям Уайлер
Сценарий: Карл Танберг, Гор Видал, Максвелл Андерсон
Оператор: Роберт Сёртис
Кто снимался в фильме «Бен-Гур»: Чарлтон Хестон, Джек Хоукинс, Хайя Харарит, Стивен Бойд, Хью Гриффит, Марта Скотт, Кэти О’Доннелл, Сэм Джаффе, Финлэй Карри, Фрэнк Тринг Сюжет фильма «Бен-Гур» Палестина, идет 26-ой год нашей эры. Ииудей Бен-Гур и римлянин Мессала встречаются после долгой разлуки. Детьми Мессала и Бен-Гур дружили, но затем Мессала уехал в Рим, а теперь вернулся уже в качестве трибуна и просит Бен-Гура помочь справиться с инакомыслящими иудеями, среди которых растет влияние какого-то проповедника из Назарета, Иисуса Христа. Бен-Гур отказывается предавать свой народ, за что Мессала жестоко мстит, отправляя друга на галеры, а его мать и сестру — в темницу. Интересные факты о фильме «Бен-Гур»:
Бюджет картины вырос в процессе съемок c 7 до 15 млн долларов, причем, только знаменитая сцена с колесницей обошлась в 4 млн долларов. Смерть продюсера Сэма Цимбалиста от сердечного приступа во время съемок тоже добавила трат. Режиссеру Уайлеру, согласившемуся взять на себе эти обязанности, пришлось доплатить к гонорару 100 тыс. долларов. Студия MGM возлагала на фильм особые надежды — он должен был спасти ее от банкротства. Расчет оказался верным. Картина собрала в мировом прокате 164 млн долларов. На главную роль рассматривались Марлон Брандо, Берт Ланкастер, Пол Ньюман, Рок Хадсон, Лесли Нильсен и Кирк Дуглас. Чтобы превратить искусственное озеро с водой бурого цвета в лазурное Средиземное море, специалист-химик использовал какой-то краситель. Вода и впрямь стала голубой, но каждый, кто по сценарию в ней оказывался, тоже становился голубого цвета и долго не мог отмыться после съемок.
Трейлер фильма «Бен-Гур»: https://www.youtube.com/watch?v=mufhGGoES8s