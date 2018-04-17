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Netflix продлил сериал «Джессика Джонс» на 3 сезон
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Netflix продлил сериал «Джессика Джонс» на 3 сезон 

Попкорн News 51 минуту назад
Фото: Попкорн News
Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Джессика Джонс», который снят на основе комиксов Marvel, на третий сезон спустя всего месяц после запуска второго. К главной роли вернется Кристин Риттер, которая очень полюбилась зрителям в образе брутальной героини.
«Джессика Джонс» входит в ряд супергеройских сериалов Netflix наряду с «Люком Кейджем», «Сорвиголовой» и «Железным кулаком», а их всех объединяет кроссоверный мини-сериал «Защитники». Сюжет сериала рассказывает о девушке по имени Джессика Джонс, которая пытается уйти от своего прошлого и начать работать детективом, однако находятся те, кто никак не дает ей забыть о своих силах и возможностях, в результате чего она вновь и вновь сталкивается с новыми врагами. Помимо Риттер в сериале можно увидеть Майка Колтера, Дэвида Теннанта, Рэйчел Тейлор и других актеров. попкорнnews
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