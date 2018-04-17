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С начала года аудитория Netflix выросла на 7,4 млн человек
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С начала года аудитория Netflix выросла на 7,4 млн человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стриминговый сервис Netflix с начала года прибавил 7,4 млн новых покупателей, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление компании.
В основном стриминговый гигант, на счету которого проекты «Черное зеркало», «Очень странные дела» и «Карточный домик», вырос за счет освоения зарубежных рынков, превзойдя ожидания управляющих, прогнозировавших рост в 6,35 млн зрителей. Из них иностранных покупателей — 5,46 млн  Доходы сервиса за квартал составили $3,7 млрд, а потратить на съемки новых шоу в этом году компания намерена целых $8 млрд — сервису приходиться выдерживать жесткую конкуренцию с Amazon, Hulu и другими стримерами, не говоря о монстрах телеконтента вроде HBO.
Ранее Netflix не оценили на Каннском кинофестивале. Стриминговый формат, при котором фильмы становятся доступны подписчикам одновременно с премьерой, противоречит правилам фестиваля, и Netflix было предложено представить свои ленты вне основного конкурса. После этого компания приняла решение отозвать свои проекты со смотра.
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