С начала года аудитория Netflix выросла на 7,4 млн человек

В основном стриминговый гигант, на счету которого проекты «Черное зеркало», «Очень странные дела» и «Карточный домик», вырос за счет освоения зарубежных рынков, превзойдя ожидания управляющих, прогнозировавших рост в 6,35 млн зрителей. Из них иностранных покупателей — 5,46 млн Доходы сервиса за квартал составили $3,7 млрд, а потратить на съемки новых шоу в этом году компания намерена целых $8 млрд — сервису приходиться выдерживать жесткую конкуренцию с Amazon , Hulu и другими стримерами, не говоря о монстрах телеконтента вроде HBO.

Ранее Netflix не оценили на Каннском кинофестивале. Стриминговый формат, при котором фильмы становятся доступны подписчикам одновременно с премьерой, противоречит правилам фестиваля, и Netflix было предложено представить свои ленты вне основного конкурса. После этого компания приняла решение отозвать свои проекты со смотра.