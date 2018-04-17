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«Правда или действие»
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«Правда или действие» 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: ужасы, триллер
Год: 2018
Страна: США  Режиссер: Джефф Уодлоу
Сценарий: Майкл Рейш, Джиллиан Джейкобс, Кристофер Роач
Оператор: Жак Жуффре
Кто снимался в фильме «Правда или действие»: Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Софи Тэйлор Али, Лэндон Либуарон, Нолан Джерард Фанк, Сэм Лернер, Гари Энтони Уильямс, Брэйди Смит, Хейден Сзето Сюжет фильма «Правда или действие» Группа подростков оказывается в Мексике по инициативе одного из них. Выпив, студенты начинают играть в «Правду или действие», и тогда инициатор поездки признается, что получил задание собрать их всех в этом месте, чтобы остаться в живых. Уик-энд заканчивается, молодые люди возвращаются по домам, но игра продолжается. Нечто сверхъестественное диктует новые правила: выбрав «правду», говори только правду, а солгав — умрешь; выбрав «действие» — действуй или умрешь; откажешься играть — умрешь. И вот уже больше половины участников вечеринки мертвы… Интересные факты о фильме «Правда или действие»:
Главные герои фильма — подростки, но большинству актеров, сыгравших в картине уже около 30. Моложе всех актриса Вайолетт Бин, которой на момент съемок был 21 год. Лица игроков, попадающих в ловушку, искажали так, чтобы они напоминали лица, изменённые опциями Big Eyes и Big Mouth в мобильном приложении Snapchat. Ухмылку убивающего нечто в фильме прозвали «улыбкой Уиллема Дефо». Это отсыл к короткометражке «Человек-улыбка», в которой Дефо исполнил главную роль.
Трейлер фильма «Правда или действие»: https://www.youtube.com/watch?v=aDW03XmlaeQ
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