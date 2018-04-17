Фестиваль бук-арта, футбол в Третьяковке и Библия для неграмотных: лучшие события недели

Фестиваль арт-книги Photobookfest, Ромео Кастеллуччи в «Станиславском» и выставка уникального памятника русской культуры «Библия для бедных»: редакция портала Москва 24 — о культурных событиях столицы, на которые стоит обратить внимание на этой неделе.

Премьера фильма «Макала»

Видео: YouTube/Bandes Annonces Cinéma

На фестивале «ДОКер» состоится российская премьера фильма Эммануэля Гра «Макала». Лента была снята в Конго и посвящена жизни простого крестьянина, который работает не покладая рук, чтобы прокормить семью. Фильм удостоился Гран-при на «Неделе кинокритики» Каннского фестиваля и был тепло встречен на ведущих кинофорумах мира.

Эммануэль Гра долгое время работал в Бейруте. В своих фильмах режиссер поднимает проблемы простых людей, живущих в странах Третьего мира.

Где: Киноцентр «Октябрь» Когда: 17 апреля, 18:00 "Поэтроника-2018" В пятницу открывается ежегодный фестиваль «Поэтроника», который уже 10 лет объединяет наиболее интересных современных поэтов и музыкантов, экспериментирующих со звуком. В этот раз гостями фестиваля станут американский композитор Эли Филдстил, саундартист Сергей Касич, британский авангардист Бернард Ливинг, а также проекты Vtol и Piezo.

Организатор фестиваля Павел Жагун известен широкой публике как автор песен для Аллы Пугачевой Игоря Николаева и других популярных исполнителей. Другая сторона его творчества — экспериментальная музыка. Дуэт Павла Жагуна и Алексея Борисова F. R. U. I. T. S. стал одним из самых влиятельных проектов на российской индустриальной сцене.

Где: ГЦСИ Когда: 20 апреля, 19:30 Photobookfest–2018 В Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется второй фестиваль Photobookfest. Бук-арт пока не очень популярен в России, хотя в нашей стране множество самобытных художников работают в этом направлении. Познакомить аудиторию с лучшими фотокнигами и их авторам призван Photobookfest. Параллельно с выставкой арт-книг в музеях и библиотеках Москвы пройдут мастер-классы, участники которых познакомятся с историей жанра и узнают о его главных тенденциях.

Где: Центр им. братьев Люмьер Когда: 20 апреля — 3 июня

Фестиваль «Делай фильм» На «Винзаводе» пройдет фестиваль документального кино «Делай сам». В программу вошли работы независимых режиссеров России и Европы, посвященные молодежным субкультурам, современному искусству, экоактивизму, проблеме социального неравенства.

"Мы показываем документальное кино, которое вскрывает парадоксы наших современных обществ, тем самым пытаясь менять социальные практики и создавать новые нормы общественной жизни. У всех фильмов разные контексты, герои, истории, временные периоды, но есть одна общая черта: это фильмы про человека и его поиск свободы, индивидуальной и коллективной", — объясняют свои цели организаторы фестиваля.

Где: Галерея «Винзавод» Когда: 17-22 апреля

"Человеческое использование человеческих существ"

Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

Ромео Кастеллуччи по праву считается одним из самых смелых режиссеров европейского театра. Как и положено настоящему авангардисту, публика встречает его работы либо бурными овациями, либо свистом.

В основе «Человеческого использования человеческих существ» лежит библейская история о воскрешении Лазаря. Актеры четыре раза разыгрывают одну и ту же сцену на придуманном Кастеллуччи «общайшем языке» дженералиссимо. Постепенно речь героев сводится к первооснове человеческой речи — четырем простым словам.

Во время спектакля в зале разливают аммиак. По замыслу режиссера, так зритель должен в буквальном смысле почувствовать запах смерти.

Где: Электротеатр «Станиславский» Когда: 19-21 апреля, 20:00 "Такси на темную сторону"

Видео: YouTube/ jigsawproductions

Афганский таксист Дилавар вел относительно спокойную для тех мест жизнь, пока не привлек внимание военных. Его обвинили в связях с террористами и поместили в тюрьму на базе Баграм. Через пять дней Дилавар умер от пыток. Последовавшее расследование доказало, что он был полностью невиновен.

На примере этого случая режиссер Алекс Гибни демонстрирует, к чему привело расширение прав американских военных, развязавшее руки садистам в форме. В 2008 году «Такси на темную сторону» получил «Оскар» как лучший документальный фильм года.

После показа в клубе документального кино OPIA состоится обсуждение ленты. Модерировать дискуссию будет режиссер, координатор лондонского клуба журналистов Frontline Юрий Бурцев

Где: Клуб документального кино НИУ ВШЭ Когда: 17 апреля, 19:00 "Футбол и не только" В Третьяковке на Крымском валу пройдет тематическая выставка, приуроченная к чемпионату мира по футболу. В галерее представят скульптуры Александра Дейнеки Ивана Шадра , Елены Янсен-Манизер и других советских художников, обращавшихся к теме спорта. Большинство экспонатов редко выставляются в галерее, поэтому «Футбол и не только» — уникальная возможность увидеть многие шедевры соцреализма.

Где: Новая Третьяковка Когда: 19 апреля — 9 сентября

"Василий Корень и все-все-все" В конце XVII века уроженец Речи Посполитой Василий Корень написал «Библию для бедных». Издание представляло собой 36 гравюр, иллюстрирующих известные сюжеты из Ветхого и Нового Заветов. Книга должна была донести основы христианского учения до неграмотных людей.

В «Библию Василия Кореня» вошли первые четыре главы книги Бытия и Откровение Иоанна Богослова, то есть книга посвящена сотворению мира и концу света. Памятник прекрасно демонстрирует апокалиптические настроения, охватившие православных после раскола Церкви.

При жизни автора почти весь тираж «Библии для бедных» был уничтожен. В Музее русского лубка и наивного искусства будет представлен чудом уцелевший экземпляр.

Где: Музей русского лубка и наивного искусства (Измайлово) Когда: с 17 апреля