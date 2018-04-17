Режиссер фильма «Лед» снимает новую картину в Приморье 

В Приморье проходят съемки нового проекта российского режиссера Олега Трофима. Пилотная серия многосерийного художественного фильма под рабочим названием «Горизонт» снимается по заказу телеканала ТВ3.
По словам представителей съемочной группы, все действие фильма происходит во Владивостоке и его окрестностях.
«По сюжету картины на город обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты убивает любого человека. Небольшой группе людей удается выжить, укрывшись вместе с военнослужащими под командованием полковника ГРУ в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые совместно с военными пытаются создать вакцину от вируса», — рассказали организаторы съемок.
Главные роли в сериале исполняют Илья Маланин и Ирина Старшенбаум, известная по фильму «Притяжение», а также Алексей Кравченко («Дед Мороз. Битва магов», «След тигра») и другие. В эпизодических ролях задействованы актеры приморских театров.
Оператором-постановщиком проекта выступил Денис Фирстов, обладатель приза «За лучшую операторскую работу» за фильм «Коллектор» на кинофестивале Кинотавр, художником-постановщиком — Артур Мирзоян, работавший над такими фильмами как «Вий 3D», «Тайна Печати дракона: путешествие в Китай».
Организацией съемок на территории Приморья занимается Кинокомиссия Приморского края.