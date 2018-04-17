Режиссер фильма «Лед» снимает новую картину в Приморье

В Приморье проходят съемки нового проекта российского режиссера Олега Трофима . Пилотная серия многосерийного художественного фильма под рабочим названием «Горизонт» снимается по заказу телеканала ТВ3.

По словам представителей съемочной группы, все действие фильма происходит во Владивостоке и его окрестностях.

«По сюжету картины на город обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты убивает любого человека. Небольшой группе людей удается выжить, укрывшись вместе с военнослужащими под командованием полковника ГРУ в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые совместно с военными пытаются создать вакцину от вируса», — рассказали организаторы съемок.

Оператором-постановщиком проекта выступил Денис Фирстов, обладатель приза «За лучшую операторскую работу» за фильм «Коллектор» на кинофестивале Кинотавр, художником-постановщиком — Артур Мирзоян , работавший над такими фильмами как «Вий 3D», «Тайна Печати дракона: путешествие в Китай».

Организацией съемок на территории Приморья занимается Кинокомиссия Приморского края.