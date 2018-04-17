За что Кирилла Серебренникова позвали в Канны?

Культурная общественность продолжает поддерживать режиссера Кирилла Серебренникова , находящегося под домашним арестом.

Каннский фестиваль объявил о том, что фильм «Лето», связанный с ленинградским рок-андеграундом начала 80-х, отобран в основную конкурсную программу. Как известно, роль Виктора Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, а роль Майка Науменко — лидер группы «Звери» Рома Зверь. Директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что отправит Серебренникову личное приглашение на фестиваль. Сможет ли он им воспользоваться? В этом большие сомнения.

Фильм Кирилла впервые берут в конкурс Канн: раньше российскому режиссеру доводилось участвовать только в программе «Особый взгляд» с фильмом «Ученик». Компанию Серебренникову составит еще один узник — его иранский коллега Джафар Панахи . Он тоже находится под домашним арестом: в 2010 году Панахи был осужден за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста против итогов выборов.

Все это весьма символично, хотя понятно, что Канны отчасти пытаются вызвать к фестивалю дополнительный политический интерес, отчасти — искренне поддержать режиссеров. Внутри России реакция тоже предсказуема: Запад берет на свои смотры фильмы наших «несогласных». В прошлом году «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила приз жюри. Того же Никиту Михалкова такой расклад в последние годы немало раздражал: Никита Сергеевич не привык терять влияние, пусть даже за границей.

Со своей стороны поддержали опального режиссера и театралы. В выходные Кирилл Серебренников за постановку «Чаадский» стал обладателем престижной «Золотой маски». Правда, лично ее по понятным причинам так и не получил.

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