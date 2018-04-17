7 зарубежных звезд, которые отказались от карьеры ради семьи

Кому-то удается успешно балансировать между работой и домом (знаменитости на собственном примере доказали, что так оно и есть). А кто-то принимает принципиальную позицию сосредоточиться не на себе, а на своей семье. Сегодняшняя именинница Дженнифер Гарнер (17 апреля бывшей жене Бена Аффлека и матери его троих детей исполняется 46 лет) как раз из числа таких людей. В честь известной актрисы «Летидор» составил рейтинг зарубежных звезд, которые отказались от своей карьеры в пользу любимых людей. Оправдалась ли эта «жертва» — каждый решит для себя сам. Дженнифер Гарнер

Фото: portal.picture-alliance.com После того как фильм «Электра» (2005 год) и заключительный сезон сериала «Шпионка» (2006 год) с Гарнер в главной роли вышли на экраны, киноманы замерли в ожидании. Вот она, потенциальная претендентка и на «Золотой глобус», и на «Оскар», думали они. Вполне вероятно, что и Дженнифер думала так же, но… замужество и рождение детей внесли свои коррективы в эти планы. Спустя пять месяцев после свадьбы с Беном Аффлеком (в 2005 году) актриса родила дочь Вайолет, спустя четыре года — Серафину, а в 2012-м — сына Сэмюэля. Чувствовала ли Гарнер себя счастливой среди пеленок и распашонок? Пожалуй. В ее жизни стало меньше работы, а с театральными постановками она и вовсе была вынуждена завязать.

Но, как признавалась многодетная мама в одном из интервью, свою теперешнюю жизнь она ни на что не променяет.

Правда, это было до 2015 года, когда семейная лодка Гарнер и Аффлека стала трещать по швам. По всей видимости, Дженнифер настолько устала от постоянных измен мужа и его зависимости от азартных игр, что решила все же вспомнить о своих когда-то позабытых амбициях. После десятилетия «актерского затишья» Гарнер возвращается на съемочную площадку. Насколько уверенно у нее это получится, мы узнаем, если в скором времени посмотрим 8-серийный фильм Лены Данэм «Кэмпинг». Жизель Бундхен

Фото: Legion-media.ru Самые длинные ноги, самая обворожительная улыбка, самая сексуальная походка, самые высокие гонорары. Когда бразильская модель, имя которой всегда произносят исключительно с эпитетом «самая», в 2015 году вдруг заявила о том, что завершает карьеру, мир был в шоке.

Пожалуй, единственный человек, которого это решение не удивило, был муж Жизель Бундхен футболист Том Брэди

Во-первых, распасовщика футбольной команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» не очень устраивало, что он до сих пор после стольких лет брака (влюбленные поженились в 2009 году) не может полноправно чувствовать себя «хозяином» в доме (говорят, финансовая суперуспешность жены в данном случае сыграла немалую роль). Во-вторых, Том чувствовал, что вечно занятая Жизель теряет над ним контроль (голливудские СМИ активно обсуждали возможный адюльтер спортсмена). К слову, сама супермодель, которая отпраздновала 20-летие подиумной карьеры, объяснила свое решение просто:

ей не хочется сильно «истязать» свое тело, да и к тому же у нее подрастают двое детей.

Фото: portal.picture-alliance.com По какой причине амбициозный человек может сказать: «Все, с карьерой я завязываю»? Разумеется, по уважительной и очень весомой. Когда Кэтрин Зета-Джонс (а между прочим, ее за глаза называют главной карьеристкой Голливуда) в 2000 году подарила мужу Майклу Дугласусына Дилана, поклонники не сомневались: звезда не станет домохозяйкой. Когда спустя три года Кэтрин родила дочь Кэрис, она не отменила съемки в фильме «Терминал», где ее партнером стал Том Хэнкс . Да и когда в том же, 2003 году звезда получила «Оскар» за роль второго плана в мюзикле «Чикаго», она также не сказала «Прощай, Голливуд».

Это случилось чуть позже. В одном из интервью актриса призналась, что они с мужем устали от вездесущих папарацци, которые в буквальном смысле не дают их семье покоя.

Да и к тому же у звездной пары было где скрыться. Для этого прекрасно подошло родовое гнездо Дугласа на Бермудах. Актриса решила, что сосредоточится на семье. Правда, окончательно кино не бросала — по одному фильму в год с участием Кэтрин все-таки выходило. С «кинорадаров» оскароносная красавица пропадала на несколько лет, когда в 2010 году в тюрьму угодил старший сын Дугласа от первого брака, а самому Майклу диагностировали онкологию. В 2011 году самой Кэтрин специалисты диагностировали биполярное расстройство. Сейчас жизнь звездной семьи наладилась. Супруги с детьми живут на два дома (дело в том, что у сына актеров Дилана дислексия, и он учится в специальной школе в Нью-Йорке), а Кэтрин блистает на съемочной площадке лишь тогда, когда считает проект по-настоящему интересным. Например, в 2018 году на экраны выйдет фильм, где она исполнила роль колумбийской наркобаронессы Грисельды Бланко. Чак Норрис

Фото: www.epa.eu Последний раз поклонники сериала «Крутой Уокер» видели своего любимца в кадре в 2012 году, когда на экраны вышел фильм «Неудержимые-2». А потом Чак Норрис пропал… Только не думайте, что он попивает текилу на собственном ранчо и скучает по киношным временам. Сейчас известный актер борется за жизнь своей любимой супруги Джины О'Келли. Дело в том, что несколько лет назад женщина перенесла курс лечения, направленный на борьбу с ревматоидным артритом. И, наверное, все прошло бы максимально благополучно (как это только может быть для подобного диагноза), но для МРТ в качестве контрастного вещества медики решили использовать комплекс с высоким содержанием ионов гадолиния.

После всех этих манипуляций Джина стала себя чувствовать настолько плохо, что вскоре экстремально похудела и не могла есть.

В одной из американских клиник подтвердилось, что женщине стало хуже именно из-за вводимого вещества. В течение нескольких месяцев Джина находилась под капельницами, а Чак Норрис все время был рядом с любимой женщиной.

Я бросил карьеру, чтобы полностью посвятить себя Джине. Теперь я стараюсь делать все, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправданна,

— сказал Норрис в ходе интервью журналисту The Sun. Клаудиа Мори

Фото: Legion-media.ru Ее называли главной красавицей в Италии, а после большого дебюта в фильме «Рокко и его братья» (именно на этой съемочной площадке Клаудиа Мори познакомилась со своим будущим мужем Адриано Челентано ) и вовсе пророчили девушке славу мирового масштаба.

Но в какой-то момент ее желание стать мегазнаменитостью столкнулось с прозой жизни: двум экстраординарным творческим людям уж очень сложно быть вместе…

К тому же с разницей в два года в семье появилось трое детей: в 1964 году родилась Розита, в 1966-м — Джакомо, а в 1968-м — Розалинда. Так мир потерял актрису и певицу Клаудию Мори . Но недаром говорят, что, когда дверь закрывается, открывается окно. Клаудиа занялась не только воспитанием детей, но и взращиванием звезды из своего талантливого мужа. Она придумывала различные байки, чтобы привлечь внимание прессы к Челентано, продумывала костюмы актера, была его менеджером. Правда, многие знатоки биографии этой звездной семьи уверяют, что свою карьеру Мори «загубила вынужденно»: якобы ей просто необходимо было всегда находиться рядом со своим мужем, чтобы на корню пресекать его попытки флиртовать направо и налево. Не всегда Мори с этим справлялась.

Говорят, после съемок «Укрощения строптивого» Орнелла Мути приняла решение развестись с мужем именно из-за обаятельного Челентано!

Как бы то ни было, терпеливая и мудрая Клаудиа осталась в этой истории победительницей. Может быть, она и не стала таким же известным человеком, как ее супруг, зато может похвастаться тем, что в июле этого года получит подарок от супруга на 54-ю годовщину свадьбы! Натали Портман

Фото: portal.picture-alliance.com Когда у обоих супругов профессиональные дела идут в гору, есть риск, что путь к вершине этой самой горы от одного из людей потребует жертву. По крайней мере, подобная ситуация случилась у Натали Портман и ее мужа Бенжамена Мильпье . Фильм «Черный лебедь» принес обоим супругам признание: Натали получила заветный «Оскар», а Бенджамен, который был главным хореографом картины, — предложение занять пост руководителя балетной труппы Парижской национальной оперы (Opera Garnier). Что это значит? А это значит, что актриса, основная деятельность которой сосредоточена в США, и хореограф, которому нужно перебираться на работу во Францию, столкнулись с испытанием под названием «отношения на расстоянии».

Натали решила поступить как мудрая женщина — она позволила быть мужу главой семьи.

В 2014 году семья вместе с 2-летним Алефом переехала в Париж. Правда, терпения актрисы хватило лишь на пару лет. В интервью одному из зарубежных изданий она заявила, что так и не смогла привыкнуть к жизни во французской столице и чувствует себя в Париже одинокой. Как супруги разобрались с этой ситуацией? Да очень просто! Контракт Мильпье подошел к концу, Портман стала мамой во второй раз (в феврале 2017 года на свет появилась девочка Амалия), а в калифорнийской Санта-Барбаре как раз в то время продавался очаровательный особняк. Разумеется, влюбленные его приобрели. Эльза Патаки

Фото: www.epa.eu Чем занималась красотка Патаки вплоть до конца 2010 года, когда вышла замуж за в то время еще не суперизвестного актера Криса Хемсворта ? Правильно — работала. И притом работала очень много и очень продуктивно. Представляете, насколько «некомфортно» было артистке, которая в мае 2012 года стала мамой в первый раз, находиться в декрете? А ведь к заботе о новорожденной девочке прибавилась скорая беременность и рождение мальчиков-близнецов! Конечно, гипотетически можно было бы мужа назначить нянькой и продолжать сниматься в кино и продюсировать фильмы, но Эльза поступила иначе.

С точки зрения работы она, конечно, отказалась от большего, чем я. Ей бы хотелось, чтобы и я отступил от дел. Больше времени проводил дома с детьми. Я, конечно же, тоже этого хочу. Но я чувствую, что сейчас очень важный момент в моей карьере — я просто обязан основательно закрепиться, иначе меня забудут,

— признавался Крис Хемсворт в интервью австралийскому GQ. О своих мыслях насчет родительства и карьеры Эльза Патаки рассуждала, отвечая на вопросы журналиста ELLE

Вы можете быть успешной женщиной, которая все свое время посвящает работе. Но потом у вас появятся дети, и карьера отойдет на второй план. Вы действительно перестанете ее ценить и начнете думать: «Я всю жизнь сражалась, чтобы быть на высоте. Но действительно ли я этого хочу?»

Будем надеяться, что амбициозная Патаки и правда счастлива, оттого что теперь крайне редко блистает на экранах. Фото: portal.picture-alliance.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!