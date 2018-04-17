Беременная Ева Лонгория получила именную звезду на голливудской Аллее славы 

43-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория не смогла сдержать слез, получая именную звезду на голливудской Аллее славы, пишет Reuters.
Лонгория призналась, что для нее эта звезда — не только ее достижение, но и достижение всех женщин и латиноамериканок. «Я все еще чувствую себя маленькой девочкой из техасского Корпус-Кристи, у которой были большие мечты и длинные волосы», — призналась растроганная Лонгория, которую на церемонии поддерживали супруг Хосе Бастон и друг Рики Мартин.
Сейчас Ева Лонгория ожидает первенца. Церемония закладки звезды на Аллее славы совпала с выходом последнего фильма Лонгории «За бортом», в котором также сыграла Анна Фэрис.
Ранее сообщалось, что лидер Dire Straits Марк Нопфлер проигнорировал включение группы в Зал славы рок-н-ролла.