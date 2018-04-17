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Беременная Ева Лонгория получила звезду на «Аллее славы»
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Беременная Ева Лонгория получила звезду на «Аллее славы» 

Журнал ОК! 36 минут назад
У Евы Лонгории, которая находится на последних месяцах беременности, появилась собственная звезда на «Аллее славы». Об этом она рассказала сегодня своим поклонникам в Инстаграм, опубликовав фото с «трофеем».
Какая мечта сегодня сбылась! Собственная звезда на «Аллее славы» — это честь для меня, и я до сих пор не могу в это поверить! Не могу дождаться того момента, когда присоединюсь к легендам. И тем более, не могу дождаться, когда вы навестите мою звездочку.
Ева Лонгория
Зарубежные СМИ сообщают, что на церемонии присутствовали Рики Мартин, Виктория Бекхэм, Анна Фэрис и другие звезды. Остальные друзья Евы поздравили ее в соцсетях.
Ева Лонгория
Напомним, что в этом году Ева Лонгория впервые станет мамой. У актрисы и ее супруга Хосе Анитонио Бастона родится сын. Для бизнесмена этот ребенок будет четвертым, еще троих детей он воспитывает от предыдущего брака.
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