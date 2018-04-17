Беременная Ева Лонгория получила звезду на «Аллее славы»

Евы Лонгории , которая находится на последних месяцах беременности, появилась собственная звезда на «Аллее славы». Об этом она рассказала сегодня своим поклонникам в Инстаграм, опубликовав фото с «трофеем».

Какая мечта сегодня сбылась! Собственная звезда на «Аллее славы» — это честь для меня, и я до сих пор не могу в это поверить! Не могу дождаться того момента, когда присоединюсь к легендам. И тем более, не могу дождаться, когда вы навестите мою звездочку.

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Напомним, что в этом году Ева Лонгория впервые станет мамой. У актрисы и ее супруга Хосе Анитонио Бастона родится сын. Для бизнесмена этот ребенок будет четвертым, еще троих детей он воспитывает от предыдущего брака.