Беременная и в откровенном наряде: Ева Лонгория получила звезду на Аллее славы

Именная звезда актрисы Евы Лонгории появилась 16 апреля на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

43-летняя актриса, которая впервые станет мамой совсем скоро, через несколько недель, заявила в благодарственной речи, что именная звезда очень для нее важна.

"Мне кажется, что я все еще маленькая девочка из Корпус-Кристи (родной город актрисы) в штате Техас, у которой была по-настоящему большая мечта и длинные волосы", — сказала Лонгория во время церемонии открытия памятного знака. Актриса также напомнила, что с уважением относится к своему мексиканскому происхождению. «Как женщина и как латиноамериканка, я представляю множество сообществ. Хочу сказать всем этим сообществам, что это не только моя звезда, это наша звезда», — подчеркнула она.

Интересно, что для такого важного события актриса выбрала весьма экстравагантный наряд. Лонгория отдала предпочтение короткому полупрозрачному кружевному платью, похожему на пеньюар, и совершенно забыв про белье, подчеркнула образ элегантными черными босоножками.

Кстати, на пальце актрисы можно было заметить новое кольцо с бриллиантами, вероятнее всего, его ей преподнес супруг Хосе Антонио Бастон в знак благодарности за то, что Ева скоро подарит ему возможность стать отцом еще раз. Подобный подарок своей супруге делал принц Уильям , эту случилось после рождения их с Кэтрин первенца — принца Джорджа.

Ева Лонгория дебютировала в кино в 2000 году, сыграв в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Участие в телекартине «Отчаянные домохозяйки» принесло ей широкую известность по всему миру и номинацию на премию «Золотой глобус» в 2006 году. Всего актриса снялась в более чем 35 картинах.