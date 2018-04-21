Ева Лонгория получила собственную звезду 

Будущая мама искупалась в любви своих коллег и поклонников во время церемонии открытия именной звезды на Аллее Славы в Голливуде. Ева светилась от счастья, потому что ее многолетние заслуги в кинематографе, наконец, получили такое высокое признание. Радостная Ева написала в Инстаграм: «Какая заветная места сбылась сегодня! Получение собственной звезды на Аллее Славы — это то, чего я даже представить не могла! С нетерпением хочу побыстрее присоединиться к легендам Голливуда. Обязательно посетите мою звездочку!»
Несколько знаменитых друзей Евы смогли лично поучаствовать в церемонии открытия и посмотреть на обновленную Аллею Славы. Поддержать свою подругу пришел Рики Мартин, к которому присоединилась Виктория Бекхэм, Анна Фарис. Фанаты также могли стать свидетелями небольшого воссоединения «Отчаянных домохозяек», когда в фотосессии с Евой приняла участие Фелисити Хоффман с мужем Уильямом Мэси.
Несмотря на то, что многие друзья Лонгории все же не смогли лично присутствовать на торжестве, они отправили актрисе многочисленные поздравления из разных уголков мира. В социальных сетях Ева получила комментарии от Джины Родригес, Керри Вашингтон, Риз Уизерспун и многих других.