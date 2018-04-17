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Ева Лонгория удостоена звезды на Аллее славы Голливуда
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Ева Лонгория удостоена звезды на Аллее славы Голливуда 

ТАСС 33 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Именная звезда актрисы Евы Лонгории появилась 16 апреля на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Мне кажется, что я все еще маленькая девочка из Корпус-Кристи (родной город актрисы — прим. ТАСС) в штате Техас, у которой была по-настоящему большая мечта и длинные волосы", — сказала Лонгория во время церемонии открытия памятного знака. Актриса также напомнила, что с уважением относится к своему мексиканскому происхождению. «Как женщина и как латиноамериканка, я представляю множество сообществ. Хочу сказать всем этим сообществам, что это не только моя звезда, это наша звезда», — подчеркнула она.
На церемонии также присутствовали многие голливудские звезды, в том числе Виктория Бекхэм, Анна Фэрис, Фелисити Хаффман, Мелани Гриффит и Рики Мартин.
Ева Лонгория дебютировала в кино в 2000 году, сыграв в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Участие в телекартине «Отчаянные домохозяйки» принесло ей широкую известность по всему миру и номинацию на премию «Золотой глобус» в 2006 году. Всего актриса снялась в более чем 35 картинах.
Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания Аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер (1900-1970). К моменту официального открытия в 1960 году Аллея славы насчитывала чуть более 1,5 тыс. звезд, сейчас их уже более 2,6 тыс.
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