Ева Лонгория удостоена звезды на Аллее славы Голливуда

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. / ТАСС /. Именная звезда актрисы Евы Лонгории появилась 16 апреля на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мне кажется, что я все еще маленькая девочка из Корпус-Кристи (родной город актрисы — прим. ТАСС) в штате Техас, у которой была по-настоящему большая мечта и длинные волосы", — сказала Лонгория во время церемонии открытия памятного знака. Актриса также напомнила, что с уважением относится к своему мексиканскому происхождению. «Как женщина и как латиноамериканка, я представляю множество сообществ. Хочу сказать всем этим сообществам, что это не только моя звезда, это наша звезда», — подчеркнула она.

Ева Лонгория дебютировала в кино в 2000 году, сыграв в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Участие в телекартине «Отчаянные домохозяйки» принесло ей широкую известность по всему миру и номинацию на премию «Золотой глобус» в 2006 году. Всего актриса снялась в более чем 35 картинах.