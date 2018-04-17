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Кинорынок: презентация новых фильмов
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Кинорынок: презентация новых фильмов 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Проводник"
В Москве проходит 105-й Российский Кинорынок. В понедельник, 16 апреля, Александра Бортич, известная по отлично показавшей себя в прокате комедии «Я худею», представила новый отечественный проект «Проводник» — атмосферный триллер с элементами фильмов ужасов.
Этот фильм особенный для меня, ‒ отметила актриса. ‒ Я никогда ничего подобного не видела, и даже не читала. Это абсолютно оригинальная история. И героиня моя не очередная дерзкая девчонка, раненая внутри, а новый для меня персонаж. Плюс все трюки в фильме мы делали сами». Кроме Александры Бортич, в фильме снялись Евгений Цыганов («Брестская крепость»), Владимир Яглыч («Ночная смена») и другие известные росскийские актеры.

О фильме:

Катя видит призраков. Когда бесследно пропадает ее сестра-близнец, девушка вынуждена самостоятельно ее искать, ведь в полиции уверяют, что ее близняшка всего лишь плод воспаленного воображения Кати. Собственное расследование приводит медиума к тому, что ее сестра все же существует и в городе орудует маньяк, жертвой которого и стала пропавшая. В российский прокат фильм выходит с 29 ноября 2018 года.
Также на Кинорынке был представлен другой проект — фильм «Союз спасения», рассказывающий о событиях 1825-го года, съемки которого недавно начались. Режиссерское кресло занял Андрей Кравчук, по его словам, «Союз спасения» ‒ это «политический триллер с человеческо-романтическими отношениями». Режиссер долго изучал все исторические документы и работал с источниками, и, по его словам, все происходило не так, как мы привыкли думать. Оператором кинокартины стал Игорь Гринякин («Викинг», «Адмиралъ» и «Движение вверх»). Премьера фильма «Союз спасения» запланирована на декабрь 2019 года. Всего на данный момент отработано 30 съемочных дней, большая часть съемок происходит на фоне экранов — с помощбю компрютерной графики планируется полностью восстановить виды Петербурга 1820х годов.
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