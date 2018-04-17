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Звезды «Мстителей» снимались в «Войне бесконечности» по фальшивым сценариям
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Звезды «Мстителей» снимались в «Войне бесконечности» по фальшивым сценариям 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
«Мстители: Война бесконечности» — это такая «Игра престолов» от большого кино: и в том, и в другом случае принимаются беспрецедентные меры, чтобы сохранить в тайне происходящее по сюжету. Режиссеры «Войны бесконечности» признались, что даже настоящий сценарий выдали лишь единицам — а большинство звезд «Мстителей» в фильме снималось по сценариям фальшивым.
Сделано это было, вполне естественно, для того, чтобы избежать утечек и спойлеров — благодаря этой (и некоторым другим) мере безопасности доподлинно неизвестно, что же произойдет в «Войне бесконечности» и кто в ней все-таки умрет. Даже нормального пресс-тура у фильма, по сути, нет — звездный каст и режиссеры ограничиваются лишь пространными комментариями, чтобы ничего не выдать:
«Мы ничем не можем поделиться на данный момент», отметили в новом интервью режиссеры Джо и Энтони Руссо. «Мы очень упорно работали над тем, чтобы защитить секреты нашего фильма — потому что это финал десятилетней истории и, мне кажется, многие люди вложили очень много эмоций в киновселенную Marvel, поэтому мы хотим, чтобы они получили самые лучшие переживания и опыт, когда отправятся в кино».
«Мы написали фальшивые страницы сценария, мы раздавали эти страницы актерам. Никто из актеров не читал сценарий полностью, настоящий сценарий. Лишь единицы на самом деле знают, что произойдет в фильме». попкорнnews
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