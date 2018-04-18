Что будет в программе 40-го Московского международного кинофестиваля

Московский кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые он состоялся в 1935 году, жюри тогда возглавил гениальный Сергей Эйзенштейн . Все эти годы руководство фестиваля прилагало гигантские усилия, чтобы приумножить авторитет кинофорума. Он нарабатывался в первую очередь такими шедеврами, как «Иди и смотри» Элема Климова по роману знаменитого белорусского писателя Алеся Адамовича…

В международное жюри основного конкурса ММКФ вошли американская актриса Настасья Кински , русский режиссер Анна Меликян , итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвэдж и китайский режиссер Лян Цяо. Приедет на фестиваль и директор минского «Лiстапада» Игорь Сукманов, он будет отбирать ленты для своего киносмотра. Итак, что он увидит?

Традиционные авторские программы «Восемь с половиной фильмов», «Русский след», «Ателье», «Время женщин» в этом году дополнятся такими подборками, как «Век кино стран Балтии», «Бергман. Известный и неизвестный», " Брюс Ли . Человек-миф", «Свои. К 40-летию Московского кинофестиваля».

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов обратил внимание на «Две недели длиной в 50 лет» — своего рода историю мирового кино через призму Каннского кинофестиваля. На ММКФ можно будет увидеть и победителей 68-го Берлинского кинофестиваля — «Довлатов» Алексея Германа-мл. и «Профиль» Тимура Бекмамбетова … Покажут на фестивале и знаковые фильмы за без малого 60 лет его существования.

Беларусь представлена в программе «8 с половиной фильмов» 17-минутной лентой «С огромной высоты» талантливого режиссера Влады Сеньковой . Фильм рассказывает о том, как, спасаясь от воинского призыва, герой ленты Егор пытается нелегально пробраться в Польшу. В вагоне поезда он встречает сирийского беженца.

К слову, картина Влады Сеньковой «Граф в апельсинах» произвела настоящий фурор на 38-м ММКФ. Я бы назвала этого режиссера белорусским Жорой Крыжовниковым. В юбке…