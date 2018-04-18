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Что будет в программе 40-го Московского международного кинофестиваля
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Что будет в программе 40-го Московского международного кинофестиваля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Московский кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые он состоялся в 1935 году, жюри тогда возглавил гениальный Сергей Эйзенштейн. Все эти годы руководство фестиваля прилагало гигантские усилия, чтобы приумножить авторитет кинофорума. Он нарабатывался в первую очередь такими шедеврами, как «Иди и смотри» Элема Климова по роману знаменитого белорусского писателя Алеся Адамовича…
В международное жюри основного конкурса ММКФ вошли американская актриса Настасья Кински, русский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвэдж и китайский режиссер Лян Цяо. Приедет на фестиваль и директор минского «Лiстапада» Игорь Сукманов, он будет отбирать ленты для своего киносмотра. Итак, что он увидит?
Традиционные авторские программы «Восемь с половиной фильмов», «Русский след», «Ателье», «Время женщин» в этом году дополнятся такими подборками, как «Век кино стран Балтии», «Бергман. Известный и неизвестный», "Брюс Ли. Человек-миф", «Свои. К 40-летию Московского кинофестиваля».
Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов обратил внимание на «Две недели длиной в 50 лет» — своего рода историю мирового кино через призму Каннского кинофестиваля. На ММКФ можно будет увидеть и победителей 68-го Берлинского кинофестиваля — «Довлатов» Алексея Германа-мл. и «Профиль» Тимура Бекмамбетова… Покажут на фестивале и знаковые фильмы за без малого 60 лет его существования.
Россию представят якутский исторический эпос «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова и провокационная русскоязычная лента юной китаянки «Ню» Ян Гэ.
Беларусь представлена в программе «8 с половиной фильмов» 17-минутной лентой «С огромной высоты» талантливого режиссера Влады Сеньковой. Фильм рассказывает о том, как, спасаясь от воинского призыва, герой ленты Егор пытается нелегально пробраться в Польшу. В вагоне поезда он встречает сирийского беженца.
К слову, картина Влады Сеньковой «Граф в апельсинах» произвела настоящий фурор на 38-м ММКФ. Я бы назвала этого режиссера белорусским Жорой Крыжовниковым. В юбке…
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