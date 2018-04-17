Франция отметила юбилей «Такси» пятой серией фильма

Сценарий за 30 дней

Как рассказал сам Бессон, он написал сценарий к первому фильму всего за 30 дней. Героями сюжета стал шофер марсельского такси, которому пришлось помогать полиции задержать банду грабителей банков, чтобы избежать наказания за нарушение правил езды.

Присутствовать лично на съемках картины Бессон не мог, так как был занят работой над лентой «Пятый элемент». Однако режиссер оставил за собой подбор актеров, а постановку поручил Жерару Пиресу

Но за восемь дней до начала съемок, Пирес получил травму после падения с лошади и назначил своим заместителем на площадке Жерара Кравчика, который каждый день предоставлял ему отчет со съемок.

Одна роль для шести машин

Съемки продолжались менее месяца — 27 дней. В картине снимали сразу шесть машин. Peugeot 406 «Super-tourist» и пять модифицированных Peugeot 406. Каждая из них выполняла конкретную задачу.

Первая — классическая версия автомобиля, вторая изображала машину после различных модификаций, в третьей велись съемки интерьера, четвертая была оснащена «запасным» рулем, который позволял профессиональному гонщику незаметно управлять машиной, пятая служила автомобилем для гонок, шестая — для путешествий. Каскадерами в картине стали профессиональные гонщики.

После успешной премьеры фильма, Бессон взялся за продолжение. За «Такси» последовали «Такси-2», «Такси-3», «Такси-4». Пятую серию картины — «Такси-5» — уже посмотрели во Франции 1,2 млн зрителей.