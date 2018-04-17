От «Бригады» до «Трех билбордов»: звезда «Гоголя» Александр Петров удивил списком любимых фильмов

Александр Петров не только снимается в кино (только в этом году в списке его премьер «Лед», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть» и «Т-34») и играет в театре, но и сам любит смотреть фильмы. Вот несколько картин из его личного топа — и почему они нравятся Петрову.

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Фото:Instagram