Новости Кинорынка: Теймураз Тания показал лирическую комедию «Спасибо деду за победу» 

Вчера на Московском кинорынке актер и звезда КВН Теймураз Тания представил свой режиссерский дебют — семейную комедию «Спасибо деду за победу».
Главный герой — не самый удачливый бизнесмен Тимур, влезает в большие долги и не может рассчитаться с кредиторами. Чтобы не потерять квартиру, мужчина вместе с 10-летним сыном Сандриком сбегает в Абхазию к своим родителям.
На родине он пытается обманным путем продать фамильный лес, чтобы вернуть деньги. Но на пути Тимура неожиданно встает его маленький сын, который сдружился с дедушкой, проникся семейной историей и теперь ни за что не хочет расставаться с лесом, доставшимся им еще от предков.
В трогательной ленте снялись Егор Бероев, Тимур Тания, Ксения Алферова, Алексей Онежен, Софья Агумава и другие.
Премьера «Спасибо деду за победу» намечена на лето 2018 года.
«В картине вы увидите уникальные красоты Абхазии, создающие неповторимую атмосферу! Здесь сочетается абхазский национальный колорит и прекрасная музыка вместе с понятной всем современной жизнью в мегаполисе и гармонично вписавшейся памятью поколений о Великой Отечественной Войне», — рассказали создатели фильма.