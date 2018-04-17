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Новости Кинорынка: Теймураз Тания показал лирическую комедию «Спасибо деду за победу»
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Новости Кинорынка: Теймураз Тания показал лирическую комедию «Спасибо деду за победу» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Вчера на Московском кинорынке актер и звезда КВН Теймураз Тания представил свой режиссерский дебют — семейную комедию «Спасибо деду за победу».
Главный герой — не самый удачливый бизнесмен Тимур, влезает в большие долги и не может рассчитаться с кредиторами. Чтобы не потерять квартиру, мужчина вместе с 10-летним сыном Сандриком сбегает в Абхазию к своим родителям.
На родине он пытается обманным путем продать фамильный лес, чтобы вернуть деньги. Но на пути Тимура неожиданно встает его маленький сын, который сдружился с дедушкой, проникся семейной историей и теперь ни за что не хочет расставаться с лесом, доставшимся им еще от предков.
В трогательной ленте снялись Егор Бероев, Тимур Тания, Ксения Алферова, Алексей Онежен, Софья Агумава и другие.
Премьера «Спасибо деду за победу» намечена на лето 2018 года.
«В картине вы увидите уникальные красоты Абхазии, создающие неповторимую атмосферу! Здесь сочетается абхазский национальный колорит и прекрасная музыка вместе с понятной всем современной жизнью в мегаполисе и гармонично вписавшейся памятью поколений о Великой Отечественной Войне», — рассказали создатели фильма.
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