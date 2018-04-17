Производству сиквелов «Дороги ярости» помешало судебное разбирательство

Причиной стали разногласия в трактовке условий контракта.

Издание Sydney Morning Herald выяснило, что компания Kennedy Miller Mitchell режиссёра Джорджа Миллера подала в суд на Warner Bros. Причиной разбирательства стали условия контракта, которые, по мнению Миллера, студия не выполнила. К ним относятся в том числе удержанные бонусы.

Также причиной разбирательства стали разногласия, которые возникли с руководством Warner Bros. в ходе съёмок. Это касается бюджета картины и отснятых сцен.

Одним из объектов дискуссии является бонус в 9 миллионов долларов, который причитался компании Миллера в том случае, если бюджет картины не выйдет за пределы 157 миллионов. Kennedy Miller Mitchell утверждает, что стоимость фильма составила 154,6 миллиона, а Warner Bros. заявляет о 185,1 миллиона долларов.

Кроме того, представители Warner Bros. утверждают, что по контракту фильм должен был получить рейтинг PG-13 и длиться не больше 100 минут. Хронометраж финальной версии составил 120 минут с рейтингом R (17+).

Kennedy Miller Mitchell отмечает, что в целом Warner Bros. постоянно вносила в картину правки и добавляла сцены, из-за чего раздулся бюджет и сместились сроки премьеры. Кроме того, студия настояла на другой концовке.

«Безумный Макс: Дорога ярости» вышел в мае 2015 года и при бюджете около 150 миллионов долларов собрал в мировом прокате больше 378 миллионов. Картина получила «Оскар» в шести категориях, в том числе за лучший монтаж и работу художника-постановщика. Всего фильм выдвигался в десяти номинациях.

В прошлом режиссёр Джордж Миллер уже говорил, что хотел бы снять продолжение «Дороги ярости», и у него даже были сценарные заготовки.

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