10 полезных и прекрасных фильмов о живой природе

К выходу на ivi документального фильма «Земля: Один потрясающий день» мы собрали еще несколько полезных и прекрасных фильмов о животных.

Земля: Один потрясающий день

Earth: One Amazing Day, 2018

Душевный документальный фильм об одном дне планеты Земля. Красивые пейзажи, милые, опасные и изящные животные и рассказ о них, озвученный Николаем Дроздовым

Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на земле

Snakes — Secrets of Nature’s Deadliest Creatures, 2014

Среди всех видов животных только змеи обладают способностью существовать на суше, в море и даже летать в воздухе. Эта передача рассказывает о том, как они адаптируются к самым разным, порой взаимоисключающим, условиям жизни.

Полярная история

Arctic Tale, 2007

Великолепно сделанный фильм National Geographic о белых медведях и моржах. Это история двух детенышей, родившихся в самой экстремальной части планеты.

Королевство обезьян

Monkey Kingdom, 2015

Маленькая обезьянка с матерью выживают как могут в большой колонии обезьян, обитающих в древних руинах посреди джунглей Южной Азии.

История жизни

History of Life, 2012

Южнокорейский документальный фильм о том, как зародилась и развивалась жизнь на Земле — от простейших одноклеточных до невероятно сложных организмов, которые обитают на планете сегодня.

Рожденные на воле

Born to Be Wild, 2011

Это история спасения детенышей орангутангов на острове Борнео и маленьких кенийских слонят. Они лишились родителей, и теперь, чтобы выжить и вернуться к дикой жизни, нуждаются в помощи людей.

Патагония: По следам Дарвина 3D

Patagonien 3D, 2012

Увлекательное путешествие по загадочной Патагонии и знакомство с ее обитателями. Именно здесь Чарльз Дарвин делал свои первые открытия и разрабатывал первые положения теории эволюции.

Уникальные Галапагосские острова 3D: Южная Америка

Faszination Galapagos, 2012

Красивый и необычный архипелаг вулканического происхождения, Галапагосские острова, Чарльз Дарвин изучал примерно в то же время, что и природу Патагонии. Здесь, в отдаленном и уединенном местечке, существует множество животных, которых не встретишь нигде, кроме Галапагосс.

Памир. Край загадок

Pamir, Land of Secrets, 2014

На высоте 4000 метров над уровнем моря лежат бескрайние просторы и крутые склоны Памира. Это один из самых неприступных и малоизученных уголков Земли.

Альдабра. Путешествие к таинственному острову

Aldabra: Once Upon an Island, 2015

Альдабра — это атолл, куда редко ступает нога человека. Он до сих пор является домом для сообщества экзотических животных. Главными героями документального фильма стали черепаха Элви, кокосовый рак Бастер, водная птичка Снупер и многие другие уникальные животные, у которых свой неповторимый характер и нрав.