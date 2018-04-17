«Афиша» и Максим Диденко назвали 9 лучших спектаклей

«Афиша» совместно с театральным режиссёром Максимом Диденко составили список самых интересных по спектаклей обоих городов. В список вошли девять спектаклей, которые сегодня идут в Московских и Петербургских театрах.

Ранее портал «Афиша» объявил о переходе на новое техническое «ядро», благодаря чему пользовательские сценарии обрабатываются быстрее. Новый портал позволяет отфильтровать любимые кинотеатры, прочитать короткий приговор фильму, чтобы быстро принять решение и купить билет, запостить свою рецензию и расшерить ее в соц-сетях. Обновления коснулись не только функционала, но и визуальной части. Красный изменили на синий.

"Афиша" уже 18 лет является наиболее авторитетным гидом по развлечениям в России с особенно сильными позициями в области рекомендаций фильмов и продажи билетов в кино. Наличие именно такого актива как «Афиша» в портфеле интернет-холдинга Rambler&Co обусловило экономический рационал недавнего объединения Rambler&Co, киносетей Синема Парк, Формула Кино и издательского дома Азбука Аттикус в единую кросс— медийную группу Rambler Group — одного из лидеров рынка Медиа и Развлечений в России, — заявил исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян.