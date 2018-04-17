Как записать на DVD огромный фильм на много Гбайт?

Как записать на обычную «болванку» огромный фильм? Мы подскажем несколько проверенных методов. Размер обычного DVD-диска составляет 4,7 Гбайт, его также называют DVD-5. Тем не менее, есть и менее известные типы DVD: DVD-9, DVD-10 и DVD-18. На них можно писать с обеих сторон и сохранять таким образом 8,5, 9,4 или 17 Гбайт информации. Такие DVD-диски, однако, намного дороже.

Лучшая альтернатива: чуть более дорогие заготовки BluRay. Стандартный BluRay имеет емкость 25 Гбайт, но и программа для записи дисков на вашем компьютере, и ваш DVD-плеер должны поддерживать формат BluRay.

Если и это вам не подходит, просто разбейте фильм на несколько частей или уменьшите его разрешение. Так и 10-гигабайтный DVD уместится на одном или двух обычных DVD-дисках. Это можно сделать бесплатно и довольно просто с помощью программы Freemake Video Converter. Скачать Freemake Video Converter Вы смотрите фильмы на DVD? Конечно, от них сложно отказаться Нет, это прошлый век Что такое DVD? Круглая флешка? Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Все о 4K HDR: больше цвета и деталей в фильмах

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