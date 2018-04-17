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Персонажи картин Зверховского оживут в фильме о художнике
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Персонажи картин Зверховского оживут в фильме о художнике 

v1.ru 46 минут назад
Фото: v1.ru
В модном стиле ani-docu снимается фильм о волгоградском художнике Петре Зверховском.
Документальная смесь кино и анимации расскажет зрителям о мастере и его работах. V1.ru связался с героем фильма и получил весьма неожиданный ответ.
— Неловко, неудобно, незаслуженно! — кратко и емко описал свои чувства Петр Зверховский. — Есть другие художники, они тоже работают и, может быть, больше заслуживают такого внимания. Я привык к тишине, привык быть незамеченным. Я занимаю квадратный метр перед станком уже 44 года и хочу как можно дольше там оставаться. За художником должны числиться его работы, они продвигают его дальше, к новым произведениям. Про фильм, что конкретно там делают, я не знаю, потом посмотрю, что получится.
Пётр Зверховский «Вечерняя набережная», 2016 год. (картон, масло)
Петр Ефимович Зверховский (1942 г.) — живописец-станковист, монументалист. Член Союза художников России с 1981 года, кавалер ордена «Царицынская муза», Человек года-2012. Участник более 50 выставок в Росиии и за рубежом. Работы Петра Зверховского находятся в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова, в частных собраниях в России, Германии, Голландии, США, Италии, Англии и других странах.
Некоторые подробности проекта раскрыл V1.ru Петр Дзогаба.
— Над фильмом сейчас работают 20 аниматоров из Москвы, Канады, Чехии и Израиля — оживляют картины Зверховского и его персонажей, — пояснил Дзогаба. — И они спорят с автором, бунтуют!
Рабочее название фильма — Escape from Troy («Побег из Трои»). Музыку для него создал и записал на своем недавнем перформансе Петр Дзогаба.
— Город там — как осажденная горестями крепость, из которой никак не сбежать, — добавил Дзогаба, — но вдруг появляется возможность. Для создания образа города нужна была необычная, сложная музыка. Все получилось!
Инициатором создания фильма выступил благотворительный фонд «Семь ветров». Точные сроки готовности фильма пока неизвестны.
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