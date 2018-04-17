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Наоми Харрис предлагает Киллиана Мерфи на роль следующего Джеймса Бонда
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Наоми Харрис предлагает Киллиана Мерфи на роль следующего Джеймса Бонда 

Попкорн News 44 минуты назад
Фото: Попкорн News
С исполнителем роли Бонда в юбилейном, 25 фильме франшизы, к счастью, определились — в последний раз ее исполнит Дэниел Крэйг. А вот Наоми Харрис, тоже известная зрителям по Бондиане, уже задумывается о том, кто придет на смену Крэйгу — и предлагает взять на роль следующего Джеймса Бонда Киллиана Мерфи.
С Киллианом Наоми снималась в хорроре «28 дней спустя», там же поработала и с Дэнни Бойлом, режиссером, который снимет 25-й фильм Бондианы и, как надеются продюсеры, задержится во франшизе еще минимум на парочку фильмов. Актриса заявила, что «точно поверила бы» в такого Бонда — несмотря на одно крошечное «но»:
«Я, если честно, никогда не видела, чтобы Киллиан выполнял какие-нибудь каскадерские трюки. Я бы на это посмотрела!», признается Харрис.
Премьера 25-го по счету «Бонда» намечена на 8 ноября 2019 года. попкорнnews
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