Эд Ширан решил начать актерскую карьеру 

Эд Ширан (Ed) уже не один раз появлялся на экранах в качестве актера: например, в фильме «Бриджит Джонс» и в сериале «Игра Престолов». Но это были лишь эпизодические роли, а Ширан всё же достоин чего-то большего.
По заявлению, в настоящий момент представители артиста ведут переговоры с режиссерами Дэнни Бойлом (Danny) и Ричардом Кёртисом (Richard) о роли в их новой музыкальной комедии. В мюзикле рассказывается история мужчины, который в один прекрасный день оказался единственным, кто помнит песни The. Поклонникам пообещали, что специально для фильма Ширан напишет пару новых хитов, а также запишет каверы на песни знаменитой британской рок-группы. Съемки начнутся уже этим летом. Ждёте?