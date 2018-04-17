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Стала известна дата премьеры мюзикла от режиссера «На игле»
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Стала известна дата премьеры мюзикла от режиссера «На игле» 

Fancy Journal 35 минут назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия Universal Pictures объявила, что премьера мюзикла от оскароносного режиссера Дэнни Бойла запланирована на 13 сентября 2019 года. Напомним, что Бойл, снявший фильм «На игле» работает над новым проектом вместе со сценаристом Ричардом Кертисом («Дневник Бриджит Джонс»).
На данный момент про проект известно то, что это будет комедийный мюзикл про парня, который оказался единственным человеком на всей планете, кто помнит хиты легендарной группы The Beatles. В актерский состав вошли Лили Джеймс, Химеш Патель и Кейт МакКиннон («Охотники за приведениями»). Также на данный момент ведутся переговоры с поп-исполнителем Эдом Шираном, который напишет музыку к фильму.
На ряду с Universal Pictures производством фильма также займется киностудия The Working Title. Продюсерами проекта являются Тим Беван, Эрик Феллнер, Мэтт Уилкинсон и Бернард Беллью, а Ник Энджелл выступит исполнительным продюсером.
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