Кино на экспорт. Российские продюсеры научились зарабатывать на китайцах

За последние три года сборы российских фильмов в зарубежном прокате выросли в четыре раза. Об этом говорится в исследовании «Российская киноиндустрия-2017», которое подготовило информационное агентство «Интермедиа» по заказу государственного Фонда кино (отчет есть в распоряжении Forbes ).

По данным авторов работы, зарубежные сборы российских фильмов выросли с $11 млн в 2015 году до $44 млн в 2017 году. Одновременно увеличилось количество таких фильмов: если в 2015 году в кинотеатрах разных стран показали 43 фильма российского производства, то в 2017 году — 62 фильма. За тот же срок средний бюджет российских кинолент вырос со 116 млн до 160 млн рублей в год, подсчитали в «Интермедиа».

Ориентация на экспорт

Самым денежным рынком для российских фильмов оказался Китай. За минувший год в китайский прокат вышли пять кинолент, вместе собравшие $12,5 млн Комбинированная зрительская аудитория составила 2,8 млн человек.

Самым популярным российским проектом в Китае стала «Снежная королева-2. Перезаморозка», собравшая $4,8 млн — этот мультфильм посмотрели более 1,1 млн зрителей в КНР. Второе место заняли «Защитники» с результатом в $2,8 млн и 600 тыс. зрителей. Обе киноленты оказались более успешны за рубежом, чем в России: в случае с «Защитниками» доля доходов от иностранного проката в структуре всех сборов составила 60,9%, в случае со «Снежной королевой-2» — 53,3%.

Рейтинг стран по сборам российских фильмов в 2017 году

Страна

Сборы российских фильмов в прокате, $

Доля от общих международных сборов, %

Количество российских фильмов в прокате

Средние сборы на фильм, $

Количество зрителей, человек

Китай

12 508 765 28,24 2 501 753 2 822 459 Мексика

4 138 200 1 034 550 1 774 612 Южная Корея

3 731 716 553 102 594 318 2 705 212 450 869 923 350 Турция

2 447 403 611 851 797 848 Малайзия

2 338 363 389 727 811 036 Бразилия

2 104 677 526 169 510 788 Франция

1 724 973 344 995 223 270 Германия

1 372 618 59 679 116 870 Российские фильмы смогли проникнуть на зарегулированный и защищенный от экспорта китайский кинорынок благодаря межправительственному соглашению о сотрудничестве. Дело в том, что в Китае действуют жесткие ограничения на зарубежное кино. Для проката некитайских фильмов существуют квоты, проникнуть в которые очень сложно: желающих попасть на огромный рынок КНР много, а мест, которые квота предусматривает для иностранцев — мало.

Подписанное соглашение гарантирует совместным российско-китайским фильмам попадание в кинотеатры двух стран в обход квот. Иными словами, в КНР фактически признают российско-китайские фильмы китайскими и предоставляют им много сеансов в кинотеатрах. Такое соглашение будет действовать следующие пять лет.

Помимо Китая российские фильмы смогли обеспечить себе крупные сборы в Южной Корее и Мексике. По количеству российских кинолент в прокате лидирует Прибалтика. В 2017 году в Эстонии показали 31 фильм из России, в Латвии — 28, в Литве — 23. На том же уровне оказалась Германия с 23 фильмами из России в прокате.

Большое разнообразие фильмов не помогло европейским странам занять главенствующее положение в российском киноэкспорте: в плане выручки пять фильмов, показанные в Китае, оказались результативнее Германии с Прибалтикой вместе взятых. В общей сложности на долю Восточной Азии пришлось 39% сборов отечественных фильмов за рубежом. Вместе с Китаем здесь учтены Япония и Тайвань. Второе место в рейтинге регионов заняла Южная Америка (16% международных сборов).

Госфинансирование решает все Зависимость российской киноиндустрии от государственных денег усилилась. В 2017 году совокупный объем господдержки от министерства культуры и Фонда Кино увеличился до 6 млрд рублей, вычислили в «Интермедиа». Годом ранее госструктуры направили кинопродюсерам 4,82 млрд рублей, в 2015 году — 4,9 млрд рублей. В результате 90% сборов и посещаемости российских фильмов достались кинолентам, созданным на государственные деньги. В 2016 году подобные фильмы аккумулировали 85% сборов, говорится в отчете.

За весь 2017 год Минкультуры профинансировало 70 игровых (художественных) фильмов и 265 мультфильмов, Фонд кино — 48 игровых и девять мультипликационных фильмов. При этом финансовые успехи российских фильмов за рубежом привели к тому, что Фонд кино изменил ключевой показатель эффективности для кинолент, претендующих на гранты. С 2018 года основным критерием успешности станет объем кинотеатральной аудитории за границей. В теории это стимулирует продюсеров изначально ориентироваться на иностранные рынки сбыта.

Самыми востребованными в прошедшем году стали мультфильмы — они заняли 35% от всего российского киноэкспорта. Доля драм составила 20%, комедий — 15%, фантастических фильмов — 10%. Самым кассовым российским фильмом за границей стали «Защитники» (собрали $7 млн), близкий результат показали «Невеста» ($5,5 млн) и «Снежная королева-2. Перезаморозка» ($5 млн).

Примечательно, что абсолютный рекордсмен 2017 года по сборам внутри России, спортивный блокбастер «Движение вверх», вообще не вошел в топ-20 по сборам за границей. В «Интермедиа» объяснили это тем, что иностранный прокат обычно происходит позже, чем в России, а потому фактические результаты «Движения вверх» за рубежом будут понятны только по итогам 2018 года.

Триумф в российском прокате

В десятку самых кассовых фильмов кинопроката внутри России попали сразу три отечественных проекта: «Движение вверх», «Последний богатырь» и «Притяжение». Драма о советской сборной по баскетболу «Движение вверх» заняла первое место по итогам года с результатом в 2,9 млрд рублей ($51,4 млн). Этот фильм опередил даже блокбастер «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки». Последний выпуск голливудской франшизы заработал 2,1 млрд рублей ($37,4 млн) и занял второе место по итогам года.

Фэнтэзийный боевик «Последний богатырь» замкнул тройку лидеров с 1,66 млрд рублей ($28,4 млн) за год. Фантастический триллер о нашествии инопланетян на московский район Чертаново «Притяжение» заработал в прокате 1 млрд рублей ($17,5 млн) и занял десятое место. В двадцатку также попали «Елки новые» со сборами в 859 млн рублей ($14,8 млн).

Совокупный объем российского рынка кинопроката в денежном выражении вырос на 11% по сравнению с 2016 годом и достиг 53,6 млрд рублей ($917 млн). Зрительская аудитория тоже увеличилась на 11,5% и составила 213,5 млн человек, сообщает «Интермедиа». За весь год в прокате шли 578 фильмов, 472 из которых были новинками 2017 года. Средняя посещаемость одного сеанса составила 22 зрителя, средняя стоимость билета уменьшилась с 252,2 рублей в 2016 году до 250,9 рублей.

Доля российских фильмов в прокате в денежном выражении составила 24,3%, в количестве зрителей — 25,6%. Разница объясняется тем, что средняя цена на билет российских фильмов была на 17 рублей ниже иностранных (238 против 255,3 рублей), следует из отчета Фонда кино и «Интермедиа».