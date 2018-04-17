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«Есения»
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«Есения» 

Teleprogramma.pro 27 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, мелодрама
Год: 1971
Страна: Мексика
Режиссер: Альфредо Б. Кревенна
Сценарий: Иоланда Варгас Дульче, Хулио Алехандро
Оператор: Хосе Ортис Рамос
Кто снимался в фильме «Есения»: Жаклин Андере, Хорхе Лават, Ирма Лосано, Хуан Гальярдо, Оскар Морелли, Пилар Сен, Исабела Корона, Клаудия Мартель, Алисия Родригес, Аугусто Бенедико Сюжет фильма «Есения» После смерти матери цыганка Есения остаётся на попечении бабушки. Однажды, она рассказывает девушке, что та вовсе не цыганка, а её настоящая семья — это состоятельные горожане. Ее мать была слишком молода, чтобы сопротивляться воле отца, решившего отдать незаконнорожденную внучку в цыганский табор. Есения возвращается в настоящую семью, где её хорошо принимают, она знакомится с матерью и младшей единоутробной сестрой. Ситуация осложняется тем, что обе девушки влюблены в одного мужчину — офицера Освальдо. Интересные факты о фильме «Есения»:
Полное имя исполнительницы роли Есении — Мария-Эсперанса Жаклин Андере Агуилар. Она снялась в огромном количестве мексиканских фильмов и сериалов. Российскому зрителю она также знакома по роли в сериале «Мачеха». Фильм определил моду. Первое время после выхода картины в советский прокат, в моду вошла одежда в цыганском стиле, а именем Есения называют новорожденных девочек до наших дней. Фильм является абсолютным рекордсменом советского кинопроката, опередив по посещаемости все отечественные и зарубежные ленты. За год картину посмотрели 91,5 млн человек.
Трейлер фильма «Есения»: https://www.youtube.com/watch?v=j34NEXyH4ig
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