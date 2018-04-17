Пришельцы, понаехавшие, миньоны и другие: отчет по событиям первого дня Российского Кинорынка 

С 16 по 19 апреля в конференц-пространстве Правительства города Москвы проходит 105 Российский кинорынок. На нем прокатчики рассказывают и показывают то, чем собираются удивлять, пугать и радовать кинозрителей.
Первый день, по крайней мере, первая его половина была полностью посвящена релизам независимых прокатчиков.
Компания «Синема Престиж» взяв «быка за рога» сразу же заявило в своем пакете остросюжетную картину «Невероятно свирепый, шокирующий, злой и ужасный», правда пообещав еще подумать над сокращением названия. Этот фильм планируется к выходу ближе к концу 2018, а рассказывать будет о Тэде Банди, самом известном в истории Америки маньяке. Им вдохновлялись создатели «Ганнибала» и «Американского психопата».
Кадр из фильма «Невероятно свирепый, шокирующий, злой и ужасный»
Немного рассказав о ближайших жанровых релизах: «Муза» и «Великолепная», прокатчики решили раскрыть несколько секретных проектов, которые придется немного подождать. В конце лета «Синема Престиж» обещает удивить зрителей картиной «Черная полоса». Это экранизация мирового бестселлера Дрода Мишани, а в главной роли снялся Венсан Кассель. Актер специально записал видеоприветствие для гостей кинорынка. Одним из возможных «спящих» хитов может стать «Мэнди» с Николасом Кейджем, картина произвела настоящий фурор на последнем фестивале Сандэнс. Ее создателей уже сравнивают с Тарантино и Рефном.
Кадр из фильма «Мэнди»
Также в пакете у «Синема Престиж» есть экранизация романа Рю Мураками «Пирсинг», который сняли продюсеры «Зови меня своим именем», а одну из главных ролей исполнила Миа Васиковска. Трейлер у фильма по-настоящему жуткий и уже хочется посмотреть картину, чтобы понять действительно ли она такая необычная и яркая, как о ней говорит западная пресса.
Следующей свои релизы представила компания «AKM». Они делают ставку, как на европейское кино вроде фильма «Другая женщина» (французская картина про любовь с Жераром Депардье и Даниэлем Отоя), так и на анимационные релизы: «Чайные питомцы» и «Латте и волшебный камень» о приключениях непоседливого ежа, «Дон Кихот» и «100% волк». Также в пакете они заявили две российские картины. «Понаехали» с Семеном Стругачевым («Особенности национальной охоты и рыбалки») про отдых на Кавказе и «Спасибо деду за победу» квнщика Теймураза Тания про семейные ценности и то, как важно передавать через поколения адекватное чувство юмора.
Теймураз Тания рассказывает про новый фильм
Компания «Capella film» ведет сейчас переговоры с некой звездой, которую обещает в ближайшее время привезти в Россию. А пока в мае зрителей ждет знакомство с автором «Франкенштейна» Мэрри Шелли, которую сыграла Эль Фаннинг в картине «Красавица для чудовища». Этот проект расскажет о том, как автор написала свою знаменитую историю и что же ее все-таки подтолкнуло на это. Уже в середине июня кинопублика сможет вновь побаловаться индийским колоритом с помощью фильма «Невероятные приключения факира». Где главный герой уезжает из своей родной страны в Европу и пытается хоть как-то понять местных и их законы.
Для самых маленьких и семейной аудитории прокатчик приготовил приключенческую историю «Джими Пуговка и машинист Лукас», которая выйдет в кино в конце июня. А для взрослых в пакете есть очередная верся «Мальчишника», который в этот раз проведут в Европе. Так же «Capella» приобрела права на фильм «Земля в осаде» с Джоном Гудманом, но, кроме интригующего синопсиса о планете на грани вымирания, прокатчику пока рассказать о проекте нечего.
«Capella film» представляет фильм «Мальчишник в Европе»
Любителям авторского кино «Capella» приготовила сюрприз в виде фильма«Все знают» с семейной парой Крус-Бардем, премьера которого состоится на грядущем Каннском кинофестивале. И «Ten Spirit» — музыкальной истории с Эль Фаннинг и впечатляющим визуальным рядом.
Следующей компанией, представившей свои грядущие релизы, стал «Люксор дистрибьюшн». Уже в мае любителей футбола ждет документалка про Роналду и Месси. Многострадальные «Круги дьявола» от режиссера нескольких «Пил» Кевина Гротерта тоже должны попугать зрителя в конце мая. А вот Джеймс Франко с компанией обещают представить «Мир будущего» уже в июне. Судя по трейлеру это такая очень атмосферная и трешевая постановка в лучших традициях несемейных картин Роберта Родригеса. Для тех, кто любит погорячее, у «Люксора» в пакете есть «Горячие каникулы». Это комедия времен сексуальной революции с Гаем Пирсом, Кайли Миноуг и Джулианом МакМэхоном. Так же у прокатчика есть несколько анимационных проектов: «Вилли и крутые тачки», «Баттерфляй» — документалка о насекомых, которую озвучит Александр Ревва и его дочери — «Руби и повелитель воды» о героической божьей коровке и «Тролль: Невероятное путешествие в мир людей», который, по словам прокатчика, должен поразить зрителей своей прорисовкой и вниманием к деталям.
Кадр из фильма «Пришелец»
Российское кино «Люксор» тоже не обошел стороной. Так осенью прокатчик обещает показать кинопублике «Пришельца». Этот долгострой уже стал легендой. О нем все слышали, но мало кто видел. Завязка всей истории напоминает «Марсианин» Ридли Скотта, но создатели обещают, что у них кино вышло более драматическое и душевное. Фильм на кинорынке представила режиссер постпродакшна Беата Соколова. И, конечно, без футбола мы сейчас не куда, поэтому зрителей в конце мая ждет в кино ждет фильм «Моя жизнь»— история про парня, который жил футболом и ради него был готов на все. Картину представили продюсер Михаил Волобуев (шоу «Танцы») и актеры проекта: Николай Чиндяйкин, Арсений Бурдонов, Макар Запорожский и Дмитрий Белоцерковский.
Немного растормошить независимых решилась компания «Universal Pictures Россия». Презентация дистрибьютора началась с интересной новости — покупки анимационной компании «DreamWorks». Так что впереди у зрителей: продолжения «Миньонов», «Тайной жизни домашних животных», «Троллей» и «Зверопоя». А главным анимационным блокбастером этого нового года должен стать «Гринч», которого в свое время играл Джим Керри. Минимально затронула презентация ближайшие релизы. А главный упор сделала на очередном фильме со Скалой — «Небоскреб» и семейном проекте «Тайна дома с часами» Элайя Рота с Джеком Блэком и Кейт Бланшет. Если у создателей все получится зрители часто будут видеться с их героями. В этой серии уже вышло 12 книг.
А на десерт «Universal» приберегла своего самого хитрого игрока — продолжение приключений «Джонни Инглиша». Роуэн Аткинсон на этот раз будет противостоять обворожительной Ольге Куриленко, которой после «Кванта милосердия» и знакомства с Джеймсом Бондом уже, кажется, ничего не страшно.
Кинокомпания «Пионер» пригласила вести свою презентацию звезд ТНТ — группу USB. Ребята в смешной и немного агрессивной манере представили проекты: «Мэрри» с обладателем премии «Оскар» Гэри Олдманом, а сюжетно напоминающем недавнюю «Гонку века» и мюзикл «Голос Люис» с Натали Портман и Джудом Лоу. Остальных «взрослых» релизов, которых в пакете прокатчика предостаточно, пока не имеют трейлеров, поэтому о них обещали рассказать на следующих кинорынках. Поэтому основной упор «Пионер» сделал на семейной анимации. Уже в мае маленьких зрителей в кино ждет «Пчелка Майя». В январе вернуться «Букашки», а также «Барашек Шон».
Кадр из фильма «Проводник»
Финальной «вишенкой» на торте первого дня кинорынка стала компания «Двадцатый Век Фокс». Дистрибьютор в этот вечер сделал упор на российское кино. Представив в своем пакете новые картины Павла Лунгина «Братство», жанровый проект с Сашей Бортич «Проводник», где создатели обещают настоящих привидений и довольно-таки жуткую историю про девушку, потерявшую сестру. Фильм представила звезда «Я худею». Очередную комедию от Романа Каримова — «Днюха», снятая в популярном нынче жанре от первого лица — можно будет увидеть в кино в конце августа. Главным же российским релизом, запланированным на зиму 2019 года, стал «Союз спасения» Андрея Кравчука («Адмирал», «Викинг»). История про декабристов будет разыграна, как политический триллер, создатели обещают рассказать вроде как всем известную историю совершенно с иной стороны. В продюсерах значатся: Анатолий Максимов, Константин Эрнст и Леонид Верещагин, поэтому рекламы у фильма будет много и о выходе в прокат расскажет кинозрителям каждый «утюг». Снимает фильм оператор Игорь Гринякин («Движение вверх» и «Территория»), а в главных ролях заняты Максим Матвеев, Иван Колесников и Антон Шагин.