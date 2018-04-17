Пришельцы, понаехавшие, миньоны и другие: отчет по событиям первого дня Российского Кинорынка

С 16 по 19 апреля в конференц-пространстве Правительства города Москвы проходит 105 Российский кинорынок. На нем прокатчики рассказывают и показывают то, чем собираются удивлять, пугать и радовать кинозрителей.

Первый день, по крайней мере, первая его половина была полностью посвящена релизам независимых прокатчиков.

Компания «Синема Престиж» взяв «быка за рога» сразу же заявило в своем пакете остросюжетную картину «Невероятно свирепый, шокирующий, злой и ужасный», правда пообещав еще подумать над сокращением названия. Этот фильм планируется к выходу ближе к концу 2018, а рассказывать будет о Тэде Банди, самом известном в истории Америки маньяке. Им вдохновлялись создатели «Ганнибала» и «Американского психопата».

Кадр из фильма «Невероятно свирепый, шокирующий, злой и ужасный»

Немного рассказав о ближайших жанровых релизах: «Муза» и «Великолепная», прокатчики решили раскрыть несколько секретных проектов, которые придется немного подождать. В конце лета «Синема Престиж» обещает удивить зрителей картиной «Черная полоса». Это экранизация мирового бестселлера Дрода Мишани, а в главной роли снялся Венсан Кассель . Актер специально записал видеоприветствие для гостей кинорынка. Одним из возможных «спящих» хитов может стать «Мэнди» с Николасом Кейджем, картина произвела настоящий фурор на последнем фестивале Сандэнс. Ее создателей уже сравнивают с Тарантино и Рефном.

Кадр из фильма «Мэнди»

Также в пакете у «Синема Престиж» есть экранизация романа Рю Мураками «Пирсинг», который сняли продюсеры «Зови меня своим именем», а одну из главных ролей исполнила Миа Васиковска. Трейлер у фильма по-настоящему жуткий и уже хочется посмотреть картину, чтобы понять действительно ли она такая необычная и яркая, как о ней говорит западная пресса.

Следующей свои релизы представила компания «AKM». Они делают ставку, как на европейское кино вроде фильма «Другая женщина» (французская картина про любовь с Жераром Депардье и Даниэлем Отоя), так и на анимационные релизы: «Чайные питомцы» и «Латте и волшебный камень» о приключениях непоседливого ежа, « Дон Кихот » и «100% волк». Также в пакете они заявили две российские картины. «Понаехали» с Семеном Стругачевым («Особенности национальной охоты и рыбалки») про отдых на Кавказе и «Спасибо деду за победу» квнщика Теймураза Тания про семейные ценности и то, как важно передавать через поколения адекватное чувство юмора.

Теймураз Тания рассказывает про новый фильм

Компания «Capella film» ведет сейчас переговоры с некой звездой, которую обещает в ближайшее время привезти в Россию. А пока в мае зрителей ждет знакомство с автором «Франкенштейна» Мэрри Шелли, которую сыграла Эль Фаннинг в картине «Красавица для чудовища». Этот проект расскажет о том, как автор написала свою знаменитую историю и что же ее все-таки подтолкнуло на это. Уже в середине июня кинопублика сможет вновь побаловаться индийским колоритом с помощью фильма «Невероятные приключения факира». Где главный герой уезжает из своей родной страны в Европу и пытается хоть как-то понять местных и их законы.

Для самых маленьких и семейной аудитории прокатчик приготовил приключенческую историю «Джими Пуговка и машинист Лукас», которая выйдет в кино в конце июня. А для взрослых в пакете есть очередная верся «Мальчишника», который в этот раз проведут в Европе. Так же «Capella» приобрела права на фильм «Земля в осаде» с Джоном Гудманом , но, кроме интригующего синопсиса о планете на грани вымирания, прокатчику пока рассказать о проекте нечего.

«Capella film» представляет фильм «Мальчишник в Европе»

Любителям авторского кино «Capella» приготовила сюрприз в виде фильма«Все знают» с семейной парой Крус-Бардем, премьера которого состоится на грядущем Каннском кинофестивале. И «Ten Spirit» — музыкальной истории с Эль Фаннинг и впечатляющим визуальным рядом.

Следующей компанией, представившей свои грядущие релизы, стал «Люксор дистрибьюшн». Уже в мае любителей футбола ждет документалка про Роналду и Месси. Многострадальные «Круги дьявола» от режиссера нескольких «Пил» Кевина Гротерта тоже должны попугать зрителя в конце мая. А вот Джеймс Франко с компанией обещают представить «Мир будущего» уже в июне. Судя по трейлеру это такая очень атмосферная и трешевая постановка в лучших традициях несемейных картин Роберта Родригеса . Для тех, кто любит погорячее, у «Люксора» в пакете есть «Горячие каникулы». Это комедия времен сексуальной революции с Гаем Пирсом, Кайли Миноуг и Джулианом МакМэхоном . Так же у прокатчика есть несколько анимационных проектов: «Вилли и крутые тачки», «Баттерфляй» — документалка о насекомых, которую озвучит Александр Ревва и его дочери — «Руби и повелитель воды» о героической божьей коровке и «Тролль: Невероятное путешествие в мир людей», который, по словам прокатчика, должен поразить зрителей своей прорисовкой и вниманием к деталям.

Кадр из фильма «Пришелец»

Дмитрий Белоцерковский. Российское кино «Люксор» тоже не обошел стороной. Так осенью прокатчик обещает показать кинопублике «Пришельца». Этот долгострой уже стал легендой. О нем все слышали, но мало кто видел. Завязка всей истории напоминает «Марсианин» Ридли Скотта , но создатели обещают, что у них кино вышло более драматическое и душевное. Фильм на кинорынке представила режиссер постпродакшна Беата Соколова. И, конечно, без футбола мы сейчас не куда, поэтому зрителей в конце мая ждет в кино ждет фильм «Моя жизнь»— история про парня, который жил футболом и ради него был готов на все. Картину представили продюсер Михаил Волобуев (шоу «Танцы») и актеры проекта: Николай Чиндяйкин , Арсений Бурдонов, Макар Запорожский

Немного растормошить независимых решилась компания «Universal Pictures Россия». Презентация дистрибьютора началась с интересной новости — покупки анимационной компании «DreamWorks». Так что впереди у зрителей: продолжения «Миньонов», «Тайной жизни домашних животных», «Троллей» и «Зверопоя». А главным анимационным блокбастером этого нового года должен стать «Гринч», которого в свое время играл Джим Керри . Минимально затронула презентация ближайшие релизы. А главный упор сделала на очередном фильме со Скалой — «Небоскреб» и семейном проекте «Тайна дома с часами» Элайя Рота с Джеком Блэком и Кейт Бланшет. Если у создателей все получится зрители часто будут видеться с их героями. В этой серии уже вышло 12 книг.

Кинокомпания «Пионер» пригласила вести свою презентацию звезд ТНТ — группу USB. Ребята в смешной и немного агрессивной манере представили проекты: «Мэрри» с обладателем премии «Оскар» Гэри Олдманом, а сюжетно напоминающем недавнюю «Гонку века» и мюзикл «Голос Люис» с Натали Портман Джудом Лоу . Остальных «взрослых» релизов, которых в пакете прокатчика предостаточно, пока не имеют трейлеров, поэтому о них обещали рассказать на следующих кинорынках. Поэтому основной упор «Пионер» сделал на семейной анимации. Уже в мае маленьких зрителей в кино ждет «Пчелка Майя». В январе вернуться «Букашки», а также «Барашек Шон».

Кадр из фильма «Проводник»